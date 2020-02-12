Комитет Госдумы поддержал поправки о квоте президента в Совфеде

Авторами поправок стали депутаты Госдумы и члены Совфеда, которые входят в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию: в частности, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Светлана Горячева, Алексей Пушков, Ярослав Нилов, Галина Хованская.

Предложенные парламентариями изменениями коснутся и формирования Совета Федерации: предлагается увеличить число президентской квоты в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус. В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.