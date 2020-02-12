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Комитет Госдумы поддержал поправки о квоте президента в Совфеде
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправки о квоте президента в Совфеде

16:57 12.02.2020 (обновлено: 17:23 12.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал ряд поправок к пятой главе Конституции РФ, которые, в частности, предполагают увеличение президентской квоты в СФ до 30 сенаторов и право экс-президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Авторами поправок стали депутаты Госдумы и члены Совфеда, которые входят в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию: в частности, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Светлана Горячева, Алексей Пушков, Ярослав Нилов, Галина Хованская.
Предложенные парламентариями изменениями коснутся и формирования Совета Федерации: предлагается увеличить число президентской квоты в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус. В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки.
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
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