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2020-02-12T18:26+0300
https://ria.ru/20200212/1564617565.html
В России оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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РИА Новости

В России оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

16:55 12.02.2020 (обновлено: 18:26 12.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российские политики и парламентарии раскритиковали предложение обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по конфликту в Донбассе.
Накануне глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы поучаствовать в решении проблемы водоснабжения полуострова, если Киеву дадут "большое преимущество" в обсуждении ситуации на юго-востоке страны. По словам депутата, в этом случае украинским властям следует потребовать отвода "вооруженных формирований к Ростову", а также контроля над границей.

Крым не объект размена

Комментируя заявление Арахамии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым не может быть предметом какого-либо размена.
Он добавил, что Россия обеспечивает водоснабжение этого региона, однако дополнительные предложения по этому вопросу имеют место быть.
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Песков напомнил, что противостояние в Донбассе — это внутриукраинский конфликт. При этом Москва работает над тем, чтобы урегулировать эту ситуацию, сказал пресс-секретарь.
Он отметил, что вопрос контроля границы на юго-востоке Украины необходимо обсуждать с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов", — заключил Песков.

Россия не пойдет на уступки

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что Москва будет решать вопрос подачи воды на полуостров в рамках коммерческих предложений и не пойдет на политические уступки.
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По его словам, предложение Арахамии не приняли бы всерьез ни в 2014 году, ни сегодня.
"Сегодня днепровская вода перестала быть мощнейшим фактором шантажа российского Крыма. <…> Так что здесь украинский депутат запрыгнул в отцепившийся от поезда последний вагон", — сказал Бальбек РИА Новости.

Вода на людей не меняется

Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, озвученные украинским депутатом "компромиссы" по Донбассу затрагивают живущих в этом регионе людей, а потому подобные уступки исключены.
"Вода на людей не меняется", — подчеркнул он.
Цеков заметил, что возможность обсуждения с Украиной поставки воды существует. Сейчас вода из Северо-Крымского канала "просто вытекает в море", и поэтому Киеву выгодно осуществлять ее поставки на коммерческой основе.
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Россия не торгуется

Заместитель главы Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал торг по поводу подачи днепровской воды на полуостров невозможным.

"Ни руководство России, ни руководство Крыма не торгуется", — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Форманчук обратил внимание, что до 2014 года полуостров платил за воду из канала и сегодня также готов покупать ее. Однако увязывать этот вопрос с политическими уступками в Крыму не намерены, считает собеседник агентства.

Провокационные предложения

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал предложение Арахамии провокационным. По мнению сенатора, такие заявления не способствуют нормализации российско-украинских отношений.
"Ко всему прочему они еще ущербны в нравственном отношении. И очень жаль, что находящаяся сейчас у власти на Украине команда не понимает таких элементарных вещей", — написал он в фейсбуке.
Клинцевич подчеркнул, что вопрос водоснабжения Крымского полуострова Россия решит своими силами.
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Водоснабжение Крыма

Украина обеспечивала около 85 процентов потребности Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива сельхозугодий.
После воссоединения полуострова с Россией подача прекратилась. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере и востоке полуострова, им пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур.
Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Ранее депутат Рады Юрий Аристов рассказал об идее киевских властей продавать Крыму воду. Российские власти сочли эту инициативу здравой, однако отметили, что до реализации, скорее всего, не дойдет.
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Руслан БальбекАлександр ФорманчукСергей ЦековФранц КлинцевичДмитрий ПесковДавид АрахамияПартия "Слуга народа"ДонбассВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По сути уже и государством назвать Украину нельзя... Это такое государственное образование наверное...
12 февраля, 17:30
ЕМЕвгений Мирный
101000591
Никаких переговоров с террористами!
12 февраля, 17:05
НДНикита Долгушев
93010883
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