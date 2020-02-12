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Казахстан предложил России свое участие в "Силе Сибири — 2"
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РИА Новости

Казахстан предложил России свое участие в "Силе Сибири — 2"

16:54 12.02.2020 (обновлено: 17:23 12.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
В ноябре прошлого года тогдашний первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов говорил, что республика изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2". В свою очередь директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью РИА Новости в декабре сообщил, что это технически осуществимо, но вопрос может обсуждаться только после официального обращения.
Трасса газопровода Сила Сибири
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В среду Ногаев в рамках рабочего визита в Москву встретился со своим российским коллегой. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.
"Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад – Восток" Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
"Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран в том числе в сфере транспортировки нефти и газа", - отметили в пресс-службе министерства энергетики.
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Александр СтерникЕвразийский экономический союзАлександр НовакРоссияКазахстанЭкономика
Популярные комментарии
А кто даст гарантию, что однажды Казахстан не превратится в Украину? И что тогда, опять новую трубу класть,опять санкции и т.д. Ничего не имею против сегордняшних казахов, но ничего не знаю про казахов завтрашних! А газопроводы кладутся на ДЕСЯТКИ лет!
12 февраля, 17:00
Von Stirliz
1900002
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