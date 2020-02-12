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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T16:40+0300
https://ria.ru/20200212/1564616718.html
В МИД Сирии заявили, что продолжат борьбу с терроризмом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_a86553b50eff25fe5bd142e801efc821.jpg
РИА Новости

В МИД Сирии заявили, что продолжат борьбу с терроризмом

16:40 12.02.2020
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
КАИР, 12 фев - РИА Новости. Сирия продолжит борьбу с террористическими группировками на всей территории страны, угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана атаковать правительственные войска исходят от "оторванного от реальности человека", заявила пресс-служба МИД САР.
Ранее в среду Эрдоган выступил с угрозой атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия. Это заявление прозвучало после того, как минобороны Турции сообщило в понедельник о гибели пяти турецких военных и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
"После того, как сирийская армия разгромила террористические группировки, которые он (Эрдоган - ред.) поддерживает, вооружает и тренирует, …глава турецкого режима выступает с пустыми заявлениями, которые могут принадлежать только оторванному от реальности человеку, не осознающему текущую ситуацию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД САР в Facebook.
"Сирия намерена выполнять свой национальный долг… по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны", - заявили в сирийском МИД.
В сообщении также подчеркивается, что "турецкое военное присутствие на сирийской земле является незаконным".
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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