В МИД Сирии заявили, что продолжат борьбу с терроризмом

КАИР, 12 фев - РИА Новости. Сирия продолжит борьбу с террористическими группировками на всей территории страны, угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана атаковать правительственные войска исходят от "оторванного от реальности человека", заявила пресс-служба МИД САР.
Ранее в среду Эрдоган выступил с угрозой атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия. Это заявление прозвучало после того, как минобороны Турции сообщило в понедельник о гибели пяти турецких военных и ранении еще пятерых в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
"После того, как сирийская армия разгромила террористические группировки, которые он (Эрдоган - ред.) поддерживает, вооружает и тренирует, …глава турецкого режима выступает с пустыми заявлениями, которые могут принадлежать только оторванному от реальности человеку, не осознающему текущую ситуацию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД САР в Facebook.
"Сирия намерена выполнять свой национальный долг… по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны", - заявили в сирийском МИД.
В сообщении также подчеркивается, что "турецкое военное присутствие на сирийской земле является незаконным".
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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