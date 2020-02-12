Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что экстремальное повышение уровня моря, произошедшее около 130 тысяч лет назад, было связано с таянием льдов Антарктиды, вызванным глобальным потеплением. Результаты исследования Ученые выяснили, что экстремальное повышение уровня моря, произошедшее около 130 тысяч лет назад, было связано с таянием льдов Антарктиды, вызванным глобальным потеплением. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Результаты полномасштабного международного исследования, в котором приняли участие ученые из Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, США, Нидерландов, Италии, Германии, Японии и Чили, показали, что в период последнего межледниковья, начавшегося 129 тысяч лет назад и продолжавшегося около 13 тысяч лет, активно таяли ледники Антарктиды.

В начале межледникового периода среднегодовая температура на планете поднялась настолько, что поверхностные воды океана в полярных широтах Южного полушария потеплели на два градуса. Этого оказалось достаточно для того, чтобы события приняли катастрофический оборот.

Точно установить время, когда началось массовое таяние, а также восстановить характер событий ученым позволил анализ тонких слоев вулканического пепла во льдах Антарктики. Изучение палеоклимата по пыли и частицам пепла, запечатанным во льдах, — метод достаточно традиционный. Обычно для проведения анализа проводят бурение льда и отбор проб из ледяного керна. Но в этот раз ученые пошли другим путем.

Они отправились в район так называемого голубого льда на периферии Западно-Антарктического ледяного щита. Если в остальных районах ледяного континента происходит непрерывное наращивание ледников сверху за счет уплотнения падающего снега, то в этом районе, наоборот, подтаивающий летом верхний слой ледника сдувается так называемыми катабатическими ветрами — мощными потоками воздуха, спускающимися с гор. В итоге на поверхность с глубины поднимается древний лед, по которому можно судить о климате, который был на планете в далекие времена.

"Вместо того чтобы сверлить километры вглубь льда, мы можем просто пройти через область голубого льда и отправиться на тысячелетия назад. Взяв образцы льда с поверхности, мы можем восстановить то, что происходило с этой драгоценной средой в прошлом", — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Криса Терни, профессора в области наук о Земле и климата австралийского Университета Нового Южного Уэльса.

Результаты изотопных измерений, совмещенные с данными анализа вулканического пепла, газовых включений и древней ДНК бактерий, показали, что самое активное таяние льда Западно-Антарктического ледникового щита происходило в самом начале теплого периода. Этот период отсутствия льда совпадает с экстремальным повышением уровня моря на планете на 6-9 метров.

При этом основные потери льда имели место на западе континента, где велика доля шельфовых ледников — языков континентального ледникового щита, выходящих в море. По сути дела, это плавающий на поверхности океана лед, еще не отколовшийся от основного тела щита. По мере того, как теплая вода океана подтачивает шельфовые ледники снизу, возрастает риск, что они отколются от континента и превратятся в гигантский айсберг, который вызовет резкий подъем уровня океана.

"Вероятно, таяние было вызвано потеплением океана менее чем на два градуса Цельсия, и это имеет большое значение для прогноза будущего, учитывая то повышение температуры океана и таяние в Западной Антарктике, которое происходит сегодня, — говорит Терни. — Теперь у нас есть первые серьезные доказательства того, что Западная Антарктида растаяла и это стало причиной значительной части повышения уровня моря".