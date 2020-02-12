В Думу внесли проект о пенсии для ухаживающих за родителями-инвалидами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Депутат от КПРФ Депутат от КПРФ Николай Коломейцев внес в Госдуму законопроект о праве на досрочную пенсию для трудоспособных граждан, постоянно ухаживавших за родителями-инвалидами I группы в течение более восьми лет, следует из электронной базы данных ГД.

"Предлагается дополнить часть первую статьи 32 федерального закона "О страховых пенсиях" новым пунктом 7 следующего содержания... "одному из трудоспособных детей, в том числе пасынкам, падчерицам, осуществлявшим постоянный уход за своими родителями - лежачими больными, признанными инвалидами I группы, на протяжении более 8 лет: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Автор проекта полагает, что принятие законопроекта позволит государству материально и морально поддержать малообеспеченные семьи, в которых трудоспособные дети ухаживают за своими родителями - лежачими инвалидами I группы, сократить количество безработных граждан, улучшить качество жизни инвалидов I группы, нуждающихся в посторонней помощи, снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых.

Правительство России инициативу не поддержало. В частности, кабмин указывает на то, что принятие проекта приведет к расширению круга лиц, имеющих право на досрочное установление страховой пенсии по старости, что не соответствует концепции федерального закона "О страховых пенсиях", предусматривающей сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение за теми категориями граждан, которым такое право предоставлялось ранее в соответствии с законодательством РФ.