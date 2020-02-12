В Турции открылся музей погибшего российского посла Андрея Карлова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Музей российского посла в Музей российского посла в Турции , Героя России Андрея Карлова открылся в городе Силифке турецкой провинции Мерсин, сообщает проектная компания "Аккую нуклеар", сооружающая в этой провинции АЭС по проекту Росатома.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Суд начался в январе 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Сообщается, что мемориальный кабинет-музей российского посла в Турции создан по инициативе Частной Московской международной школы (ЧММШ) при поддержке компании "Аккую нуклеар". В экспозиции собраны личные вещи российского посла, переданные музею его вдовой. Выставка рассказывает об Андрее Карлове не только как о госслужащем, но и как об обычном человеке с интересами и увлечениями. Среди экспонатов любимые книги, фотоаппарат, настольный календарь, очки, предметы гардероба и фотографии с известными людьми, в том числе Юрием Гагариным.

В открытии мемориального кабинета-музея приняли участие вдова посла Марина Карлова, директор, ученики и педагоги ЧММШ, заместитель мэра города Силифке Эмине Джан, представитель районного управления образования Силифке Джафер Сельви и управляющий директор по GR и международному сотрудничеству АО "Аккую нуклеар" Алексей Фролов.

"Я считаю, что этот музей призван не только хранить память об Андрее Карлове. Для меня важно, чтобы он стал музеем дружбы России и Турции, а ребята смогли изучать историю жизни и работы известных дипломатов. На базе этого музея будет проходить много мероприятий, которые укрепят дружбу наших народов – мы должны знать друг о друге больше! Я надеюсь, что частыми гостями здесь будут и дети, и их родители", - отметила вдова дипломата в ходе церемонии открытия.