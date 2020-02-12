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В Турции открылся музей погибшего российского посла Андрея Карлова
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РИА Новости

В Турции открылся музей погибшего российского посла Андрея Карлова

16:19 12.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска Андрею Карлову
Мемориальная доска Андрею Карлову
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мемориальная доска Андрею Карлову. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Музей российского посла в Турции, Героя России Андрея Карлова открылся в городе Силифке турецкой провинции Мерсин, сообщает проектная компания "Аккую нуклеар", сооружающая в этой провинции АЭС по проекту Росатома.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Суд начался в январе 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
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Сообщается, что мемориальный кабинет-музей российского посла в Турции создан по инициативе Частной Московской международной школы (ЧММШ) при поддержке компании "Аккую нуклеар". В экспозиции собраны личные вещи российского посла, переданные музею его вдовой. Выставка рассказывает об Андрее Карлове не только как о госслужащем, но и как об обычном человеке с интересами и увлечениями. Среди экспонатов любимые книги, фотоаппарат, настольный календарь, очки, предметы гардероба и фотографии с известными людьми, в том числе Юрием Гагариным.
В открытии мемориального кабинета-музея приняли участие вдова посла Марина Карлова, директор, ученики и педагоги ЧММШ, заместитель мэра города Силифке Эмине Джан, представитель районного управления образования Силифке Джафер Сельви и управляющий директор по GR и международному сотрудничеству АО "Аккую нуклеар" Алексей Фролов.
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"Я считаю, что этот музей призван не только хранить память об Андрее Карлове. Для меня важно, чтобы он стал музеем дружбы России и Турции, а ребята смогли изучать историю жизни и работы известных дипломатов. На базе этого музея будет проходить много мероприятий, которые укрепят дружбу наших народов – мы должны знать друг о друге больше! Я надеюсь, что частыми гостями здесь будут и дети, и их родители", - отметила вдова дипломата в ходе церемонии открытия.
Кроме работы постоянной экспозиции, в музее будут проходить и культурно-исторические мероприятия: в ближайшее время планируется празднование 100-летия дипломатических отношений России и Турции в 2020 году, фотовыставка и лекции, посвящённые работе советских дипломатов в годы Великой Отечественной Войны, фотовыставка о российских дипломатах-писателях, приуроченная к 225-летию со дня рождения российского дипломата, драматурга и поэта Александра Грибоедова.
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Андрей КарловФетхуллах ГюленМерсин (провинция)Анкара (провинция)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваВ мире
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