Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу

"Эрдоган просто блефует. Против сирийской армии, которая поддерживается российской авиацией и системами ПРО, у турков нет шансов. Идлиб – это территория Сирии, и Сирия имеет полное право поддерживать порядок на своей земле, используя все необходимые средства, в том числе нанесение военных ударов по турецкому оккупационному корпусу и террористам, которые поддерживаются Анкарой. Международное право в данном случае на стороне Башара Асада. Прибавьте сюда еще поддержку Москвы и Ирана, тогда как НАТО не будет помогать Эрдогану в Турции", – сказал Липовой РИА Новости.