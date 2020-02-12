Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана о намерении Анкары атаковать сирийские войска вне зоны деэскалации являются блефом.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.
"Эрдоган просто блефует. Против сирийской армии, которая поддерживается российской авиацией и системами ПРО, у турков нет шансов. Идлиб – это территория Сирии, и Сирия имеет полное право поддерживать порядок на своей земле, используя все необходимые средства, в том числе нанесение военных ударов по турецкому оккупационному корпусу и террористам, которые поддерживаются Анкарой. Международное право в данном случае на стороне Башара Асада. Прибавьте сюда еще поддержку Москвы и Ирана, тогда как НАТО не будет помогать Эрдогану в Турции", – сказал Липовой РИА Новости.