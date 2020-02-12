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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T16:02+0300
https://ria.ru/20200212/1564613184.html
Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу

16:02 12.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана о намерении Анкары атаковать сирийские войска вне зоны деэскалации являются блефом.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.
"Эрдоган просто блефует. Против сирийской армии, которая поддерживается российской авиацией и системами ПРО, у турков нет шансов. Идлиб – это территория Сирии, и Сирия имеет полное право поддерживать порядок на своей земле, используя все необходимые средства, в том числе нанесение военных ударов по турецкому оккупационному корпусу и террористам, которые поддерживаются Анкарой. Международное право в данном случае на стороне Башара Асада. Прибавьте сюда еще поддержку Москвы и Ирана, тогда как НАТО не будет помогать Эрдогану в Турции", – сказал Липовой РИА Новости.
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Война в СирииСергей ЛиповойВойна в СирииОфицеры РоссииИдлиб (мухафаза)Башар АсадСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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