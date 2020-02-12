Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа, пишет газета Daily Mail

Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля, когда в регионе наблюдались порывы ветра до 144 километров в час и проливные дожди.

На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. "К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки. "Несси! Она выбралась в море на свою погибель", - написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.