Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа, пишет газета Daily Mail.
Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля, когда в регионе наблюдались порывы ветра до 144 километров в час и проливные дожди.
На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.
Some decent ribs on that one eh Marcus!!!#Aberdeenshire #lochnessmonster— Onfirecatering (@onfirecatering) February 11, 2020
@devonwoodsmoke @onfirecatering pic.twitter.com/BRa8jKnwUD
Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. "К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.
Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки. "Несси! Она выбралась в море на свою погибель", - написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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