Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-12T16:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564612861.html
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564609460_0:247:3201:2048_1036x0_80_0_0_66caba4d155f0bc053720ea1692bc372.jpg
РИА Новости

Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа

16:02 12.02.2020 (обновлено: 16:15 12.02.2020)
16936
© REUTERS / Jon SuperПоследствия шторма "Сиара" в Северном Уэльсе
Последствия шторма Сиара в Северном Уэльсе
© REUTERS / Jon Super
Последствия шторма "Сиара" в Северном Уэльсе
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ураган "Сиара" вынес на северо-восточное побережье Шотландии скелет загадочного морского существа, пишет газета Daily Mail.
Останки были обнаружены на пляже в округе Абердиншир в воскресенье, 9 февраля, когда в регионе наблюдались порывы ветра до 144 километров в час и проливные дожди.
На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. В социальных сетях уже разгорелись споры о том, какому животному он принадлежит. Некоторые настаивают на кандидатуре кита или косатки, другие говорят, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.
Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут идентифицировать останки. "К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", - сказал газете Дэвид Луссо из Абердинского университета.
Место расположения пещеры Эль-Трокс в испанской провинции Уэска
04:58РИА Наука
В Испании нашли пещеру со следами древней резни
Неопределенность вокруг останков уже вызвала предположения, что находка может быть связана с мифическим чудовищем Несси из озера Лох-Несс, расположенным менее чем в 200 километрах от места находки. "Несси! Она выбралась в море на свою погибель", - написал один из пользователей Twitter. Другой комментатор предположил, что Несси не смогла адаптироваться к соленой воде.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха VI века. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
Шторм на берегу моря в Мальме, Южная Швеция
10 февраля, 11:38
В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара"
82117215
Обсудить 1
РИА НаукаЗемля - РИА НаукаШотландияМоскваTwitter
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция проверит сообщение о "выгуливании" девушки в Нижнем Новгороде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния