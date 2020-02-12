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Глава парламента Петербурга поддержал упоминание Бога в Конституции
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РИА Новости

Глава парламента Петербурга поддержал упоминание Бога в Конституции

16:00 12.02.2020
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© РИА Новости / Игорь РуссакСпикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
© РИА Новости / Игорь Руссак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поддержал возможность упоминания Бога в Конституции РФ.
"Я целиком и полностью поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия - православная страна. Россия - миродержавная сила", - заявил Макаров журналистам.
По словам спикера, он "как православный человек убежден в том, что это необходимо сделать, прежде всего, для сплочения нашего общества, для повышения духовности, нравственности, заботы о ближнем".
"Такие поправки в Конституцию, безусловно, можно не просто вносить, а даже нужно", - подчеркнул Макаров.
Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, многих других".
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