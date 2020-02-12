Глава парламента Петербурга поддержал упоминание Бога в Конституции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Спикер петербургского парламента Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поддержал возможность упоминания Бога в Конституции РФ.

"Я целиком и полностью поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия - православная страна. Россия - миродержавная сила", - заявил Макаров журналистам.

По словам спикера, он "как православный человек убежден в том, что это необходимо сделать, прежде всего, для сплочения нашего общества, для повышения духовности, нравственности, заботы о ближнем".

"Такие поправки в Конституцию, безусловно, можно не просто вносить, а даже нужно", - подчеркнул Макаров.