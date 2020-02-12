Совфед обсудит поправки в Конституцию, касающиеся его полномочий

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации обсудить в пятницу поправки в Конституцию, касающиеся изменения полномочий верхней палаты, такое решение было принято в среду на заседании верхней палаты.
"Соберём круглый стол, посидим, обсудим все вопросы. Конечно же, если (у сенаторов) есть недопонимание в вопросах, касающихся компетенции Совета Федерации, то надо провести такое обсуждение", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Одной из поправок к Конституции предлагается, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.
В настоящее время конституция предусматривает, что генпрокурора назначает Совет Федерации.