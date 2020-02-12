Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T15:53+0300
https://ria.ru/20200212/1564605521.html
Совфед обсудит поправки в Конституцию, касающиеся его полномочий
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/64/1560106472_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_32aefecdcd90abc9e16f293a235f4d06.jpg
РИА Новости

Совфед обсудит поправки в Конституцию, касающиеся его полномочий

15:53 12.02.2020
313
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации обсудить в пятницу поправки в Конституцию, касающиеся изменения полномочий верхней палаты, такое решение было принято в среду на заседании верхней палаты.
"Соберём круглый стол, посидим, обсудим все вопросы. Конечно же, если (у сенаторов) есть недопонимание в вопросах, касающихся компетенции Совета Федерации, то надо провести такое обсуждение", - сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Одной из поправок к Конституции предлагается, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.
В настоящее время конституция предусматривает, что генпрокурора назначает Совет Федерации.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
15:16
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
210106
Обсудить 0
Конституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В ЕР утвердили состав оргкомитета по сохранению исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постпред России при Евросоюзе прокомментировал Brexit
Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
Глава парламента Петербурга поддержал упоминание Бога в Конституции
Здание Счетной палаты РФ
Комитет Госдумы поддержал поправки о назначении главы Счетной палаты
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал поправки о квоте президента в Совфеде
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента
Алексей Гордеев
Источник: Госдума в четверг планирует утвердить Гордеева вице-спикером
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фадеев: в документ о поправках в Конституцию вошли все предложения СПЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния