В НАТО заявили, что хотят избежать гонки вооружений

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. НАТО желает избежать гонки вооружений на фоне опасений по поводу новых ракет РФ, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг журналистам.

"Мы очень обеспокоены по поводу новых российских ракетных систем, не только потому что новые российские ракеты SSC-8 нарушают ДРСМД , и это привело к гибели ДРСМД в прошлом году. Мы ответим, но мы не будем зеркально реагировать на то, что делает Россия. У нас нет намерения развертывать новые ракеты наземного базирования (способные нести ядерные заряды - ред.) в Европе", - сказал он.

Министры обороны НАТО 13 февраля планируют обсудить ответ на весь спектр российских ракетных систем, ныне развернутых или находящихся в разработке, заявил накануне Столтенберг.

"Мы хотим избежать или предотвратить новую гонку вооружений, и поэтому мы также смотрим на то, что еще мы можем сделать в области контроля над вооружениями. Новая гонка вооружений будет опасной, а также чрезвычайно затратной", - сказал генсек в беседе с журналистами, добавив, что НАТО сожалеет о прекращении действия ДРСМД.

Второго августа прошлого года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.