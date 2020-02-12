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Матвиенко: сенаторов по президентской квоте не назначат одновременно
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РИА Новости

Матвиенко: сенаторов по президентской квоте не назначат одновременно

14:51 12.02.2020 (обновлено: 14:58 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все 30 сенаторов по президентской квоте в случае внесения соответствующей поправки в конституцию не будут назначены одновременно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это не значит, что завтра же появится 30 новых человек, это возможность до 30 человек, не более, расширить президентскую квоту", - заявила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
14:45
Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента
Ранее глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников (ЕР) заявил, что поправками в Конституцию РФ предлагается увеличить число президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПавел КрашенинниковРоссияПолитика
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