Матвиенко: сенаторов по президентской квоте не назначат одновременно

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все 30 сенаторов по президентской квоте в случае внесения соответствующей поправки в конституцию не будут назначены одновременно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это не значит, что завтра же появится 30 новых человек, это возможность до 30 человек, не более, расширить президентскую квоту", - заявила она.
Ранее глава думского комитета по законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Павел Крашенинников (ЕР) заявил, что поправками в Конституцию РФ предлагается увеличить число президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.