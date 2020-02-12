Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президентская квота в Совете Федерации будет заполнена не только государственными управленцами, но и профессионалами, имеющими опыт в самых разных сферах жизни, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что увеличение численности СФ (за счёт увеличения до 30 человек сенаторов, назначаемых по президентской квоте) - а эти люди будут тоже уважаемые, достойные, профессиональные, имеющие опыт в самых разных сферах, а не только в государственном управлении, но из разных слоев населения - это повысит эффективность работы Совета Федерации", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее мнению, такое изменение конституции создаст больший баланс между федеральным центром и регионами, возможность на площадке Совфеда сбалансировано обсуждать и принимать различные решения.