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2020-02-12T14:45+0300
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Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента
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РИА Новости

Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента

14:45 12.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президентская квота в Совете Федерации будет заполнена не только государственными управленцами, но и профессионалами, имеющими опыт в самых разных сферах жизни, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что увеличение численности СФ (за счёт увеличения до 30 человек сенаторов, назначаемых по президентской квоте) - а эти люди будут тоже уважаемые, достойные, профессиональные, имеющие опыт в самых разных сферах, а не только в государственном управлении, но из разных слоев населения - это повысит эффективность работы Совета Федерации", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее мнению, такое изменение конституции создаст больший баланс между федеральным центром и регионами, возможность на площадке Совфеда сбалансировано обсуждать и принимать различные решения.
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