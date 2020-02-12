Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента

"Полагаю, что увеличение численности СФ (за счёт увеличения до 30 человек сенаторов, назначаемых по президентской квоте) - а эти люди будут тоже уважаемые, достойные, профессиональные, имеющие опыт в самых разных сферах, а не только в государственном управлении, но из разных слоев населения - это повысит эффективность работы Совета Федерации", - сказала Матвиенко журналистам.