Матвиенко призвала ускорить принятие методики по выявлению ГМО

Нужна координация работы лабораторий - как бы у семи нянек не было дитя без глазу. Как можно эффективно обнаруживать ГМО, если нет методики выявления, нормативных актов? Надо в контакте с правительством ускорить принятие документов и понять - здесь не может быть ручного управления, надо чётко понимать, кто, какие ведомства и сколько раз осуществляет проверки на посевах.