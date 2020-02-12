Матвиенко призвала ускорить принятие методики по выявлению ГМО

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Работы испытательных лабораторий Россельхознадзора по обнаружению ГМО в сельхозпродукции и лекарствах должны находиться под парламентским контролем, нужно ускорить принятие методики по выявлению ГМО-продукции в России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания Совфеда председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров рассказал о результатах мониторинга по выполнению новой Доктрины продовольственной безопасности РФ в части запрета ГМО-продукции в нашей стране. В частности, сенаторы посетили испытательный центр Россельхознадзора, который определяет наличие ГМО в сельхозпродукции и лекарствах.
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"Мы составили перечень всех лабораторий, которые могут осуществлять аналогичные исследования — всего их в стране 105. Прошу коллег посетить эти лаборатории до 1 марта и направить информацию в наш комитет", - сказал Майоров коллегам.
Законодатель предложил наделить Россельхознадхор полномочиями по контролю посевов на наличие ГМО на территории РФ и ускорить подготовку методики их выявления, поскольку данная работа растянулась уже на пять лет. "Наш комитет подготовил уже соответствующие законодательные предложения, которые планируем рассмотреть в ближайшее время", - сообщил сенатор.
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Нужна координация работы лабораторий - как бы у семи нянек не было дитя без глазу. Как можно эффективно обнаруживать ГМО, если нет методики выявления, нормативных актов? Надо в контакте с правительством ускорить принятие документов и понять - здесь не может быть ручного управления, надо чётко понимать, кто, какие ведомства и сколько раз осуществляет проверки на посевах.
Спикер напомнила, что в РФ действует закон о запрете ГМО, и попросила сенаторов "организовать системную работу, чтобы не оставить лазеек по поставкам в РФ продукции ГМО".
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