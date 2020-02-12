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Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства
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РИА Новости

Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства

14:35 12.02.2020
587
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение института пожизненных сенаторов, предусмотренное поправками в Конституцию РФ, повысит авторитет Совета Федерации, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.

Тем самым мы могли бы отдать дань уважения и использовать уникальный опыт, который они накопили - государственные, общественные и культурные деятели, врачи, другие. Их опыт и мудрость добавит авторитета, это можно поддержать.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации
Она добавила, что идея введения института пожизненных сенаторов не нова, обсуждается с 2014 года.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:09
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
5301271
Обсудить 11
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
А чего так слабо то? Всего лишь пожизненно... Давайте уж наследуемо, династиями. Чем сенаторы хуже бояр? Кстати, кто-нибудь в курсе вообще, что полезного они делают за свои оклады, большие чем суммарный оклад всех медсестер какой-нибудь районной больницы?
12 февраля, 14:45
ss.hichnik
1420010
Следующий шаг, пожизненные депутаты гос думы, что бы повысить их авторитет ну а дальше, чего греха таить, пожизненный президент, ну что бы авторитет у него был ОГОГО.
12 февраля, 14:38
Zakharov Denis
440310
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