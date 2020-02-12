Матвиенко оценила идею "пожизненного" сенаторства

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Введение института пожизненных сенаторов, предусмотренное поправками в Конституцию РФ, повысит авторитет Совета Федерации, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.
Тем самым мы могли бы отдать дань уважения и использовать уникальный опыт, который они накопили - государственные, общественные и культурные деятели, врачи, другие. Их опыт и мудрость добавит авторитета, это можно поддержать.
Она добавила, что идея введения института пожизненных сенаторов не нова, обсуждается с 2014 года.