Депутаты от КПРФ предложили передать 40% доходов от НДС в регионы

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о направлении 40% поступлений от НДС в регионы за счет сокращения доходов федерального бюджета, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

НДС сейчас является федеральным налогом и зачисляется в федеральный бюджет на 100%. Проектом предлагается зачислять доходы по этому налогу в бюджеты субъектов РФ по нормативу 40%, а в федеральный бюджет – 60%. В результате такого перераспределения, по оценкам разработчиков, ежегодные поступления от НДС в федеральный бюджет снизятся на сумму около 2,406 триллиона рублей.

При этом они считают, что снижение поступлений по данному налогу в бюджет РФ "может быть частично компенсировано" за счет уменьшения дотаций регионам для выравнивания их бюджетной обеспеченности и размера межбюджетных трансфертов, увеличения общего уровня налоговых поступлений за счет реализации инфраструктурных, социальных и иных проектов в регионах, которые увеличат свои налоговые доходы за счет перераспределения нормативов.

Однако кабмин обращает внимание, что предлагаемое перераспределение доходов от НДС приведет к существенному изменению объема и структуры доходов федерального и региональных бюджетов, не соответствующему установленному сейчас принципу сбалансированности бюджетной системы РФ. Законопроектом также не определен порядок распределения ввозного НДС, администрируемого ФТС России, между регионами. "Таким образом, предлагаемая передача на уровень субъектов РФ части доходов от НДС увеличит непредсказуемость и неравномерность доходной базы бюджетов субъектов РФ", - отмечает правительство.

Кроме того, по его оценке, выпадающие доходы федерального бюджета в случае принятия законопроекта в 2021-2022 годах могут составить ежегодно 3,2-3,4 триллиона рублей, то есть порядка 15% его доходов, что "может привести к значительному дефициту федерального бюджета и невозможности исполнения обязательств, принятых государством". При этом уменьшение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ кабмин считает маловероятным, поскольку неравномерность доходной базы регионов в результате предлагаемых изменений увеличится.