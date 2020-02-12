Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду создал долговое агентство, которое будет управлять государственным долгом, заявил премьер Алексей Гончарук.
Ранее пресс-служба министерства финансов сообщила, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за прошедший год в эквиваленте национальной валюты уменьшился на 7,84% или на 170,2 миллиарда гривен, а в долларовом выражении - вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 миллиарда долларов.
"Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.
По словам премьера, реализация министерством финансов в 2019 году среднесрочной стратегии управления госдолгом "позволила сэкономить около 19 миллиардов гривен (более 778 миллионов долларов - ред.) расходов по обслуживанию государственного долга".
"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом. Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - добавил премьер.