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Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом
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РИА Новости

Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом

13:47 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Кабмин Украины на заседании в среду создал долговое агентство, которое будет управлять государственным долгом, заявил премьер Алексей Гончарук.
Ранее пресс-служба министерства финансов сообщила, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за прошедший год в эквиваленте национальной валюты уменьшился на 7,84% или на 170,2 миллиарда гривен, а в долларовом выражении - вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 миллиарда долларов.
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"Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.
По словам премьера, реализация министерством финансов в 2019 году среднесрочной стратегии управления госдолгом "позволила сэкономить около 19 миллиардов гривен (более 778 миллионов долларов - ред.) расходов по обслуживанию государственного долга".
"Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом. Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - добавил премьер.
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