Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Кабмин Кабмин Украины на заседании в среду создал долговое агентство, которое будет управлять государственным долгом, заявил премьер Алексей Гончарук

Ранее пресс-служба министерства финансов сообщила, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за прошедший год в эквиваленте национальной валюты уменьшился на 7,84% или на 170,2 миллиарда гривен, а в долларовом выражении - вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 миллиарда долларов.

"Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", - сообщил Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам премьера, реализация министерством финансов в 2019 году среднесрочной стратегии управления госдолгом "позволила сэкономить около 19 миллиардов гривен (более 778 миллионов долларов - ред.) расходов по обслуживанию государственного долга".