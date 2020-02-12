Песков: сирийские войска действуют только против террористов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Цель сирийской правительственной армии в Цель сирийской правительственной армии в Идлибе — нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда", — сказал он, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.