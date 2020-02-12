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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T13:46+0300
https://ria.ru/20200212/1564592065.html
В Кремле заявили о приверженности сочинским договоренностям по Сирии
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РИА Новости

В Кремле заявили о приверженности сочинским договоренностям по Сирии

13:42 12.02.2020 (обновлено: 13:46 12.02.2020)
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© Фото : SANAСирийские военные в населенном пункте в провинции Алеппо
Сирийские военные в населенном пункте в провинции Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Кремле по-прежнему привержены российско-турецким договоренностям по Сирии, которые были достигнуты в Сочи, но констатируют продолжение активности террористов в Идлибе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что Турция будет атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

"В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства. В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе", - заявил Песков журналистам, комментируя заявления Эрдогана.

По его словам, российская сторона по-прежнему с сожалением констатирует, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении военных объектов РФ. "Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями", - подчеркнул представитель Кремля.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
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