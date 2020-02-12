В Кремле заявили о приверженности сочинским договоренностям по Сирии

"В Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства. В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе", - заявил Песков журналистам, комментируя заявления Эрдогана.

По его словам, российская сторона по-прежнему с сожалением констатирует, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении военных объектов РФ. "Это является недопустимым, и это идет вразрез с сочинскими договоренностями", - подчеркнул представитель Кремля.