СК проводит проверку после гибели волгоградца при спуске на тюбинге

По информации ведомства, вечером во вторник житель Волгограда вместе со своей девушкой приехали на один из склонов Мамаева кургана, чтобы покататься на тюбинге. При спуске молодые люди на скорости въехали в торчащие из земли инженерные коммуникации – сооружение из силикатного кирпича с большой трубой.