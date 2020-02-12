СК проводит проверку после гибели волгоградца при спуске на тюбинге

ВОЛГОГРАД, 12 фев – РИА Новости. Житель Волгограда погиб при спуске на надувной подушке со склона на Мамаевом кургане, врезавшись в инженерные коммуникации, СК начал проверку, сообщил РИА Новости заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Волгограда СУСК РФ по региону Владимир Суров.
По информации ведомства, вечером во вторник житель Волгограда вместе со своей девушкой приехали на один из склонов Мамаева кургана, чтобы покататься на тюбинге. При спуске молодые люди на скорости въехали в торчащие из земли инженерные коммуникации – сооружение из силикатного кирпича с большой трубой.
"Он на скорости въехал в эту кирпичную стену, получил повреждения, госпитализирован с девушкой. Сегодня утром молодой человек скончался. Организована проверка", - сообщил Суров. Он отметил, что девушка находится в больнице с травмой головы и ушибами, ее жизни ничто не угрожает.
По словам собеседника агентства, на данный момент торчащие из земли коммуникации засыпали песком, чтобы предотвратить подобные происшествия, так как на этом склоне часто катаются дети и взрослые на санках и тюбинге.