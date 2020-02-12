Совфед одобрил закон об охоте на животных в полувольных условиях

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, устанавливающий условия любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Предусматривается, что такая охота будет осуществляться на основании путевки, выдаваемой охотнику и подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.

Граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий. Это делается в целях безопасности, поскольку животные могут представлять опасность для людей, поясняли ранее авторы закона.

Согласно закону, оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях вольерной охоты осуществляются юрлицами и индивидуальными предпринимателями, официально зарегистрированными, заключившими охотхозяйственное соглашение и получившими разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собственности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть отозваны.