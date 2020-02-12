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Совфед одобрил закон об охоте на животных в полувольных условиях
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РИА Новости

Совфед одобрил закон об охоте на животных в полувольных условиях

13:37 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, устанавливающий условия любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Предусматривается, что такая охота будет осуществляться на основании путевки, выдаваемой охотнику и подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 13:16
Госдума приняла закон об особенностях вольерной охоты
Граждан будут допускать на участки с вольерами только с разрешения владельца охотничьих угодий. Это делается в целях безопасности, поскольку животные могут представлять опасность для людей, поясняли ранее авторы закона.
Согласно закону, оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях вольерной охоты осуществляются юрлицами и индивидуальными предпринимателями, официально зарегистрированными, заключившими охотхозяйственное соглашение и получившими разрешение уполномоченного органа. Предназначенные для вольерной охоты животные должны находиться в их собственности. У лиц, которые не соответствуют предъявляемым требованиям, разрешения могут быть отозваны.
Принятие закона повысит экономическую привлекательность ведения охотничьего хозяйства, пояснял ранее РИА Новости соавтор документа, член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. Он напомнил, что полувольные охотничьи хозяйства на основании соответствующих разрешений Минприроды действуют в РФ уже более десяти лет. В 2018 году в России 183 охотпользователя осуществляли такую деятельность на 236 объектах общей площадью более 270 тысяч гектаров. Там, по словам депутата, содержалось и разводилось несколько десятков тысяч "охотничьих животных".
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Совет Федерации РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владислав РезникРоссияОбщество
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