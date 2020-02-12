Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обвинения президента Турции Обвинения президента Турции Тайипа Эрдоган в адрес Москвы и Дамаска в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе выглядят цинично на фоне действий турецкой армии в Сирии, считает политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов.

Эрдоган ранее обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что Турция будет атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия

"На фоне того, что они долбят по жилым кварталам Алеппо, это звучит цинично", - сказал Зотов в беседе с РИА Новости.

Он также обратил внимание на проблему, когда боевики используют мирных жителей в качестве живого щита и препятствуют их выходу из зон активных боевых действий.

"Уверен, что (сирийской армией) делается все, чтобы таких жертв не было", - подчеркнул Зотов.

"Если турки заботятся о мирных жителях, то должны были выполнить свою часть договоренностей. Отвести боевиков, прекратить обстрелы, открыть пути коммуникаций, разделить явных радикальных террористов от умеренных - ничего этого не было сделано. Оправдать свое незаконное военное присутствие на территории суверенного государства, конечно, трудно, но самым легким способом, чтобы сделать такую попытку - обвинить что они там якобы защищают", - сказал бывший российский посол.

Он напомнил, что в договоренностях по Сирии, которые были зафиксированы в документах по итогам переговоров в Астане и Сочи о режиме зон деэскалации, одним из основных пунктов было открытие дорог, которые связывают Алеппо с Дамаском и Латакией.

"Турки брали на себя обязательства способствовать этому, были определены временные рамки, которые не соблюдались. Более того, на фоне активизации боевиков, особенно обстрелов Алеппо, которые приводили к гибели мирных жителей, сдерживать естественное желание сирийской армии добиться открытия жизненно важных коммуникаций со вторым крупнейшим городом и главным промышленным центром - Алеппо - не представлялось возможным", - полагает он.

Зотов подчеркнул, что сирийская армия предприняла шаги, прежде всего, для того, чтобы открыть коммуникации.

"Все это в рамках договоренностей. Думаю, что турки должны так или иначе понять, что препятствование законным и насущным действиям сирийских войск противоправно и явно нарушение достигнутых договоренностей", - пояснил востоковед.

"Думаю, что удастся каким-то образом договориться, несмотря на громогласные заявления Эрдогана о том, что они будут готовить новые силовые действия. Туркам нет смысла вступать в полномасштабные столкновения с сирийской армией, потому что это плохо отразится на внутренней ситуации в Турции и приблизит гипотетическую возможность того, что действия Турции затронут наши интересы. Это очень рискованная игра, балансирование на тонкой грани", - подчеркнул он.

Зотов выразил надежду, что "несмотря на амбиции Эрдогана, он остается реалистом и понимает, что какие бы не были у него амбиции, надо принимать во внимание объективную реальность и учитывать основной момент в этой ситуации, что в сирийские войска действуют на своей территории".

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада , чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.