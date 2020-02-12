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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T13:06+0300
https://ria.ru/20200212/1564589809.html
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
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РИА Новости

Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными

13:06 12.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обвинения президента Турции Тайипа Эрдоган в адрес Москвы и Дамаска в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе выглядят цинично на фоне действий турецкой армии в Сирии, считает политолог, бывший посол России в Сирии Александр Зотов.
Эрдоган ранее обвинил Дамаск и Москву в ударах по мирным жителям в сирийском Идлибе и заявил, что Турция будет атаковать правительственные войска Сирии вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия
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"На фоне того, что они долбят по жилым кварталам Алеппо, это звучит цинично", - сказал Зотов в беседе с РИА Новости.
Он также обратил внимание на проблему, когда боевики используют мирных жителей в качестве живого щита и препятствуют их выходу из зон активных боевых действий.
"Уверен, что (сирийской армией) делается все, чтобы таких жертв не было", - подчеркнул Зотов.
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"Если турки заботятся о мирных жителях, то должны были выполнить свою часть договоренностей. Отвести боевиков, прекратить обстрелы, открыть пути коммуникаций, разделить явных радикальных террористов от умеренных - ничего этого не было сделано. Оправдать свое незаконное военное присутствие на территории суверенного государства, конечно, трудно, но самым легким способом, чтобы сделать такую попытку - обвинить что они там якобы защищают", - сказал бывший российский посол.
Он напомнил, что в договоренностях по Сирии, которые были зафиксированы в документах по итогам переговоров в Астане и Сочи о режиме зон деэскалации, одним из основных пунктов было открытие дорог, которые связывают Алеппо с Дамаском и Латакией.
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"Турки брали на себя обязательства способствовать этому, были определены временные рамки, которые не соблюдались. Более того, на фоне активизации боевиков, особенно обстрелов Алеппо, которые приводили к гибели мирных жителей, сдерживать естественное желание сирийской армии добиться открытия жизненно важных коммуникаций со вторым крупнейшим городом и главным промышленным центром - Алеппо - не представлялось возможным", - полагает он.
Зотов подчеркнул, что сирийская армия предприняла шаги, прежде всего, для того, чтобы открыть коммуникации.
"Все это в рамках договоренностей. Думаю, что турки должны так или иначе понять, что препятствование законным и насущным действиям сирийских войск противоправно и явно нарушение достигнутых договоренностей", - пояснил востоковед.
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"Думаю, что удастся каким-то образом договориться, несмотря на громогласные заявления Эрдогана о том, что они будут готовить новые силовые действия. Туркам нет смысла вступать в полномасштабные столкновения с сирийской армией, потому что это плохо отразится на внутренней ситуации в Турции и приблизит гипотетическую возможность того, что действия Турции затронут наши интересы. Это очень рискованная игра, балансирование на тонкой грани", - подчеркнул он.
Зотов выразил надежду, что "несмотря на амбиции Эрдогана, он остается реалистом и понимает, что какие бы не были у него амбиции, надо принимать во внимание объективную реальность и учитывать основной момент в этой ситуации, что в сирийские войска действуют на своей территории".
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииБашар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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