Айрата Хайруллина посмертно наградили высшей наградой Татарстана

"Седьмого февраля трагически оборвалась жизнь Хайруллина Айрата Назиповича – основателя агрохолдинга "Красный Восток", авторитетного, инициативного руководителя, умелого организатора производства, светлого, трудолюбивого человека, активного общественного деятеля, депутата Государственной думы, внёсшего значительный вклад в социально-экономическое развитие родного Татарстана и в целом Российской Федерации", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Министр поручил главам районов и отраслевым ведомствам оказать практическую помощь не только в сохранении действующих производств холдинга, возглавляемого ныне сыном погибшего Хайруллина, но и в дальнейшем их росте.

Вертолет Bell 407 на прошлой неделе совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. В результате жёсткой посадки погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, два человека были госпитализированы с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека".