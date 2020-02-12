В Гидрометцентре рассказали, насколько оправдался прогноз на зиму

"Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза — с октября по март — очень высокая", — цитирует Вильфанда "Российская газета".