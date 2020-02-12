Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T14:28+0300
https://ria.ru/20200212/1564588867.html
В Гидрометцентре рассказали, насколько оправдался прогноз на зиму
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564199326_0:208:2945:1865_1036x0_80_0_0_42408fe4114a188b7a4abb014468049a.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали, насколько оправдался прогноз на зиму

12:48 12.02.2020 (обновлено: 14:28 12.02.2020)
2644
© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Прогноз Гидрометцентра на отопительный сезон 2019-2020 годов практически полностью оправдался, заявил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.
Он отметил, зима в России действительно получилась "розовой", как и прогнозировали синоптики, а в некоторых регионах температурная норма даже превысила все ожидания.
Овощи на столе
3 февраля, 08:58
Диетолог перечислила продукты, полезные для иммунитета

"Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза — с октября по март — очень высокая", — цитирует Вильфанда "Российская газета".

По его словам, февраль должен быть холоднее января и декабря. Превышение температурной нормы ожидается в республиках Северного Кавказа, в Иркутской области и на большей части Дальнего Востока.
В марте, ожидают синоптики, средняя температура превысит норму на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.
Посетитель у регистрационной стойки в поликлинике
20 января, 01:09
Врач рассказала, кому может навредить аномально теплая погода
1052205
Обсудить 0
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Тонкие слои древнего вулканического пепла во льду Антарктиды позволили точно определить, когда произошло массовое таяние
Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде
Владимир Муханкин
"Чикатило покажется вам цыпленком": как ловили маньяка Муханкина
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин
Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния