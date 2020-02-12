В Гидрометцентре рассказали, насколько оправдался прогноз на зиму

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Прогноз Гидрометцентра на отопительный сезон 2019-2020 годов практически полностью оправдался, заявил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.
Он отметил, зима в России действительно получилась "розовой", как и прогнозировали синоптики, а в некоторых регионах температурная норма даже превысила все ожидания.
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"Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза — с октября по март — очень высокая", — цитирует Вильфанда "Российская газета".
По его словам, февраль должен быть холоднее января и декабря. Превышение температурной нормы ожидается в республиках Северного Кавказа, в Иркутской области и на большей части Дальнего Востока.
В марте, ожидают синоптики, средняя температура превысит норму на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.
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