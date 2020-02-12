Россия призывает не нагнетать обстановку на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Москва призывает США, КНДР и других участников урегулирования на Корейском полуострове воздержаться от нагнетания обстановки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы адресуем всем участникам процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, не только Пхеньяну, но и Вашингтону, призыв воздерживаться от действий, способных еще более накалить обстановку", - заявил он.
10 февраля, 13:56КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию
Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не видит причин односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.