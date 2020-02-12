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Россия призывает не нагнетать обстановку на Корейском полуострове
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РИА Новости

Россия призывает не нагнетать обстановку на Корейском полуострове

12:34 12.02.2020 (обновлено: 13:15 12.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКорейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Москва призывает США, КНДР и других участников урегулирования на Корейском полуострове воздержаться от нагнетания обстановки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы адресуем всем участникам процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, не только Пхеньяну, но и Вашингтону, призыв воздерживаться от действий, способных еще более накалить обстановку", - заявил он.
Флаг КНДР
10 февраля, 13:56
КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию
Лидер КНДР Ким Чен ЫН на 5-ом пленуме центрального комитета ТПК 7-ого созыва, который прошел в конце декабря 2019 года, заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не видит причин односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
Президент США Дональд Трамп в начале января отправил Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения, но МИД КНДР в ответ заявил, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу и переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.
Читайте полный текст интервью >>
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Александр МацегораКНДРВ мире
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