Александр Мацегора: КНДР уже не намерена торговаться с США по мелочам

В последние дни 2019 года ЦК Трудовой партии провел в Пхеньяне пленум, на котором обсуждалась изменившаяся обстановка в стране и за рубежом, вскоре стало известно и о перестановках в правительстве КНДР. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал, как следует воспринимать заявления руководства страны по итогам пленума, есть ли шанс у США и КНДР вновь сесть за стол переговоров и какую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове может сыграть российско-китайский план.

— Планируются ли в 2020 году взаимные визиты РФ и КНДР на уровне глав МИД или замминистров иностранных дел? Известны ли примерные сроки следующего раунда переговоров в рамках диалога по стратегическому сотрудничеству на уровне первых заместителей министров иностранных дел? Снят ли вопрос о визите Владимира Путина в Пхеньян?

— Надеюсь, что в 2020 году Сергей Викторович Лавров будет иметь возможность познакомиться с новым министром иностранных дел КНДР Ли Сон Гвоном. Приглашение предыдущему руководителю корейского внешнеполитического ведомства посетить Москву было направлено еще в прошлом году, мы уже подтвердили его новому министру. Заместители министров, курирующие отношения между нашими странами, в соответствии с планом межмидовских обменов должны в текущем году провести консультации по двусторонней проблематике. Когда и где это случится, пока не согласовано. Примерные сроки второго раунда стратегических консультаций также еще не определены. О том, что стоял вопрос визита Владимира Путина в Пхеньян, я впервые узнал только сегодня от вас.

— Планирует ли Москва наращивать поставки гуманитарной помощи в Северную Корею? О каких наименованиях может идти речь? Будут ли страны сотрудничать в профилактике коронавируса, который распространяется в Китае?

— Россия участвует в ооновских программах оказания гуманитарного содействия населению КНДР. В частности, выделены по три миллиона долларов на 2020-2021 годы на поставку по линии Всемирной продовольственной программы российской муки, из которой выпекают витаминизированные галеты для беременных женщин и детей. По линии ЮНИСЕФ мы предоставили 4,8 миллиона долларов на финансирование программы снижения детской заболеваемости и смертности, по линии Фонда ООН в области народонаселения – один миллион долларов на повышение квалификации корейских специалистов в сфере демографии и статистики. Решается вопрос с поставкой сюда крупной партии российской пшеницы, которая должна частично компенсировать потери в урожае зерна, вызванные имевшими место в 2019 году природными катаклизмами. Уверен в том, что специалисты двух стран наладят взаимодействие по проблеме распространения коронавируса, в том числе в плане обмена информацией, и если у нас будет разработана вакцина — опытом в предотвращении заболевания и методике его лечения.

— Как осуществляется пассажирское сообщение между РФ и КНДР в условиях борьбы с распространением коронавируса?

— В условиях борьбы с распространением коронавируса пассажирское сообщение между РФ и КНДР, как авиационное, так и железнодорожное, по решению корейской стороны полностью прекращено на период до 1 марта 2020 года.

— Рассматривается ли вопрос о выдаче северокорейских рыбаков, признанных в декабре виновными в незаконном пересечении российской границы и вылове биоресурсов? Как продвигается создание совместной с КНДР структуры по борьбе с браконьерами?

— Согласно принятому 3 декабря решению Находкинского городского суда пять граждан КНДР за нарушение государственной границы и незаконную добычу краба приговорены каждый к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отсидеть свое в нашей стране им придется от звонка до звонка. Более серьезное наказание может последовать по делу, связанному с имевшим место 17 сентября 2019 года инцидентом, когда граждане КНДР при задержании российскими пограничниками браконьерского плавсредства оказали сопротивление. По данному правонарушению процессуальные действия еще продолжаются.

Вопросами, связанными с предупреждением незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов занимается Смешанная комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Решения о создании какой-то новой структуры сторонами принято не было.

— Как Москва оценивает заявление лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам пленума ЦК ТПК, в котором он заявил, что Пхеньян скоро представит новое стратегическое оружие, также высказывания чиновников КНДР о том, что Пхеньян больше не видит необходимости придерживаться моратория на ядерные испытания?

— Мы пока не знаем, о каком оружии идет речь. В принципе, КНДР, как и любая другая страна, имеет полное право заниматься укреплением своей обороноспособности. Вместе с тем мы адресуем всем участникам процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, не только Пхеньяну, но и Вашингтону, призыв воздерживаться от действий, способных еще более накалить обстановку.

Что же касается второй части вашего вопроса, то я бы рекомендовал, во-первых, ориентироваться на высказывания руководителя КНДР, а не чиновников, пусть даже высокого ранга, а во-вторых, точно, вплоть до запятой, приводить цитаты. Ким Чен Ын на декабрьском (2019 год) Пленуме ЦК ТПК сказал буквально следующее: "…у нас больше нет оснований в одностороннем порядке придерживаться обязательств, взятых не по принципу взаимности". Хотел бы напомнить, что это были за односторонние обязательства, принятые в порядке демонстрации доброй воли Пхеньяна: мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, демонтаж испытательного ядерного полигона Пхунгери, возвращение останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, освобождение американских граждан, задержанных за враждебные действия против КНДР. Кроме того, в межкорейской Пхеньянской декларации от 19 сентября 2018 года КНДР зафиксировала свое решение ликвидировать полигон для испытания двигателей и ракетную стартовую площадку Тончханни в присутствии специалистов из заинтересованных стран.

Строго говоря, приведенное выше высказывание лидера КНДР нельзя однозначно воспринимать как прямое заявление об отказе от добровольного моратория на ядерные испытания, тем более что ранее он говорил, что в новых ядерных взрывах практического смысла больше нет, поскольку научная программа полностью выполнена. Так что ситуацию можно пояснить и таким образом: оснований придерживаться обязательств о прекращении испытаний у Пхеньяна нет, но и необходимость в них тоже отсутствует. Как бы то ни было, мы очень надеемся на то, что под боком у российского Дальнего Востока такого рода опасных экспериментов больше не будет.

— Продолжат ли Россия и Китай разработку проекта резолюции СБ ООН о смягчении санкций против КНДР после заявления Ким Чен Ына? Когда планируется представить его на рассмотрение Совета Безопасности?

— Российско-китайский проект политической резолюции по КНДР 16 декабря уже внесен в Совет Безопасности ООН. Наша совместная с китайскими коллегами инициатива, нацеленная на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, является глубоко продуманным и проработанным документом, имеющим свою стройную логику. Заявление Ким Чен Ына ее не поколебало.

— Получила ли РФ ответ со стороны КНДР на представленный план урегулирования на Корейском полуострове? Как его оценивают в Пхеньяне? Планируются ли контакты по вопросам урегулирования на полуострове с представителями Китая и КНДР в двустороннем или трехстороннем формате?

— Российско-китайский План действий по комплексному параллельному урегулированию проблем Корейского полуострова, скажем так, не вызвал отторжения ни у Пхеньяна, ни у Вашингтона. Конечно, и там, и там хотели бы акцентировать внимание на наиболее злободневных для каждой из сторон пунктах: американцы – на ядерном разоружении, северокорейцы – на снятии санкций и гарантиях безопасности. Как бы то ни было, полагаем, что наш документ может стать хорошей основой для возобновления переговоров – и в двустороннем американо-северокорейском, и в многостороннем формате. Российско-китайский диалог по проблематике корейского урегулирования уже давно положен на стабильную регулярную основу. Трехсторонние консультации с подключением северокорейских коллег однажды уже состоялись в Москве и показали свою востребованность и эффективность. Не сомневаюсь, что такая практика будет продолжена.

— Как оценивают в Москве последние заявления США о возможности возобновления диалога с Пхеньяном? Можно ли на всех этих усилиях ставить крест?