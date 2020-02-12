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У России нет данных о новом стратегическом оружии КНДР, заявил посол
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РИА Новости

У России нет данных о новом стратегическом оружии КНДР, заявил посол

12:26 12.02.2020 (обновлено: 13:15 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У России нет данных о том, какое новое стратегическое оружие готовится продемонстрировать КНДР, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы пока не знаем, о каком оружии идет речь. В принципе, КНДР, как и любая другая страна, имеет полное право заниматься укреплением своей обороноспособности", - заявил посол.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошедшем в конце декабря пленуме ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян продолжит разработку стратегического оружия для защиты страны и "в скором времени мы покажем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР".
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Александр МацегораКим Чен ЫнПхеньянКНДРВ мире
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