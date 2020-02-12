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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
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РИА Новости

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

12:26 12.02.2020 (обновлено: 16:05 12.02.2020)
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© РИА Новости / Макс ВетровЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком
© РИА Новости / Макс Ветров
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что понадобится для получения материнского капитала и пособий на ребенка.
Согласно новым законопроектам, маткапитал будут предоставлять без заявления — на основании записи о рождении в органах ЗАГС, сообщил руководитель ведомства на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Для получения пособия на ребенка от трех до семи лет, которое положено семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, понадобится только написать заявление.
По словам министра, для этого нужно будет организовать электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с ЗАГС и налоговиками. Котяков отметил, что последние готовы предоставлять необходимую информацию с 1 июля. Он также подчеркнул, что важно, чтобы система была универсальна для всех субъектов страны.
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Кроме того, министр призвал банки и Пенсионный фонд наладить электронную связь для упрощенного направления маткапитала на ипотеку, "чтобы не гонять граждан из одной организации в другую".
Накануне сообщалось, что за счет электронного взаимодействия ведомств срок оформления маткапитала планируется сократить до пяти дней.
В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе: продление программы маткапитала до 2026 года, ее распространение на первенца, увеличение выплаты за второго ребенка, продление программы пособий на детей до семи лет и другие.
Соответствующие поправки уже подготовлены и находятся на рассмотрении в нижней палате парламента.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФРоссияОбщество
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