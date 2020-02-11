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Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней
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РИА Новости

Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней

21:34 11.02.2020 (обновлено: 22:10 11.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДемонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Демонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов.
Так, поправки продлят действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.
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В пресс-службе пояснили, что если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.
Второе и третье чтения запланированы на 19 и 20 февраля соответственно. Совет Федерации может рассмотреть закон 26 февраля.
Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
Первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил журналистам, что депутаты внесут поправку, учитывающую все предложения президента по материнскому капиталу, ко второму чтению законопроекта об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке. Госдума уже приняла документ в первом чтении.
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Материнский капиталАндрей ИсаевСовет Федерации РФПенсионный фонд РФГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияОбщество
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