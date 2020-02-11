Срок оформления маткапитала планируют сократить до пяти дней

Демонстрация инфографики по программе материнского капитала во время выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Срок оформления российским семьям Срок оформления российским семьям материнского капитала планируется сократить до пяти дней за счёт электронного взаимодействия ведомств, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала, сообщил глава фракции ЕР Сергей Неверов

Так, поправки продлят действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.

"Предлагается сократить срок оказания государственной услуги ПФР по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал. Сегодня он составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца", — цитирует Неверова пресс-служба фракции.

В пресс-службе пояснили, что если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Второе и третье чтения запланированы на 19 и 20 февраля соответственно. Совет Федерации может рассмотреть закон 26 февраля.

Президент Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.