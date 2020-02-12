В Петербурге аптеки имеют двухнедельный запас масок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Аптечные сети Аптечные сети Санкт-Петербурга располагают двухнедельным запасом медицинских масок, в больницах их хватит более чем на месяц, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Что касается аптек, то мониторинг проводится ежедневно, и по состоянию на сегодняшнее утро в аптеках присутствует двухнедельный запас масок", - сказал он.

Лисовец уточнил, что медицинские учреждения города располагают более чем месячным запасом защитных масок, а ряд из них - и полугодовым.

Ранее городское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщало, что изучает ситуацию с производством и оптовыми продажами медицинских масок, чтобы определить причину роста цен на эту продукцию в городских аптеках. До этого антимонопольное ведомство Петербурга выявило рост розничных цен на маски на 2-30%, при этом в ряде аптек цены остались прежними.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщала в пятницу, что рост цен на медицинские маски в январе зафиксирован почти во всех российских регионах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать ситуацию с распространением коронавируса в мире для завышения цен.