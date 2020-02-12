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В Петербурге аптеки имеют двухнедельный запас масок
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РИА Новости

В Петербурге аптеки имеют двухнедельный запас масок

12:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Аптечные сети Санкт-Петербурга располагают двухнедельным запасом медицинских масок, в больницах их хватит более чем на месяц, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Что касается аптек, то мониторинг проводится ежедневно, и по состоянию на сегодняшнее утро в аптеках присутствует двухнедельный запас масок", - сказал он.
Лисовец уточнил, что медицинские учреждения города располагают более чем месячным запасом защитных масок, а ряд из них - и полугодовым.
Ранее городское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) сообщало, что изучает ситуацию с производством и оптовыми продажами медицинских масок, чтобы определить причину роста цен на эту продукцию в городских аптеках. До этого антимонопольное ведомство Петербурга выявило рост розничных цен на маски на 2-30%, при этом в ряде аптек цены остались прежними.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщала в пятницу, что рост цен на медицинские маски в январе зафиксирован почти во всех российских регионах. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать ситуацию с распространением коронавируса в мире для завышения цен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Оба заболевших в РФ уже выписаны.
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Татьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайРоссияУханьОбщество
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