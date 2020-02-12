Фадеев: в документ о поправках в Конституцию вошли все предложения СПЧ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что все предложения правозащитников вошли в общий документ по изменениям в Конституцию, который доступен любому члену Совета.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что члены Совета не видели итоговый документ предложений по изменению Конституции и не согласовывали его содержание. До этого, как сообщалось на сайте Совета, Фадеев направил главе думского комитета по законодательству, сопредседателю рабочей группы по изменению конституции Павлу Крашенинникову (ЕР) предложения правозащитников по внесению изменений в основной закон.
"Все предложения, которые были у членов Совета, внесены в итоговый документ. Документ отправлен в рабочую группу. Они (предложения) обсуждались. Общий документ доступен в любому члену Совета", - сказал РИА Новости Фадеев.
По его словам, предложения, которые давали члены Совета, обсуждались очно на заседании рабочей группы. "Они просто обсуждались вживую. Поэтому все предложения, выдвигаемые членами Совета, другие члены Совета не только знали, они могли высказать свои соображения, дополнения, критику этих предложений", - пояснил он.
Кроме этого, глава Совета добавил, что правозащитники знали о том, что документ будет направлен в рабочую группу по поправкам в конституцию во вторник.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.