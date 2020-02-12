Фадеев: в документ о поправках в Конституцию вошли все предложения СПЧ

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

Ранее в СМИ появилась информация о том, что члены Совета не видели итоговый документ предложений по изменению Конституции и не согласовывали его содержание. До этого, как сообщалось на сайте Совета, Фадеев направил главе думского комитета по законодательству, сопредседателю рабочей группы по изменению конституции Павлу Крашенинникову (ЕР) предложения правозащитников по внесению изменений в основной закон.

"Все предложения, которые были у членов Совета, внесены в итоговый документ. Документ отправлен в рабочую группу. Они (предложения) обсуждались. Общий документ доступен в любому члену Совета", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, предложения, которые давали члены Совета, обсуждались очно на заседании рабочей группы. "Они просто обсуждались вживую. Поэтому все предложения, выдвигаемые членами Совета, другие члены Совета не только знали, они могли высказать свои соображения, дополнения, критику этих предложений", - пояснил он.

Кроме этого, глава Совета добавил, что правозащитники знали о том, что документ будет направлен в рабочую группу по поправкам в конституцию во вторник.