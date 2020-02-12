В Киеве дальнобойщики проводят митинг возле здания правительства

"Проблем главных три. Такого коллапса, как сегодня, когда в январе уже нет разрешений на международные перевозки, не было за 28 лет независимости. Они не советуются с перевозчиками… Они просто поставили эту электронную систему, непонятно как торгуют этими разрешениями. В итоге в отрасли благодаря их коррупционным действиям, на которые никто не реагирует, возник коллапс. На границах очереди по 17-20 километров. Вы представляете, что такое - три-пять суток трассы просто стоят? Просто нет разрешений", - заявил Червоненко на митинге у кабмина, который транслирует телеканал NewsOne.