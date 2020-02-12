В Киеве дальнобойщики проводят митинг возле здания правительства

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Дальнобойщики проводят митинг возле здания кабмина Украины в Киеве, протестуя против многодневного простаивания фур на границе и малого количества лицензий на перевозки, сообщил в среду принимающий участие в акции экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
"Проблем главных три. Такого коллапса, как сегодня, когда в январе уже нет разрешений на международные перевозки, не было за 28 лет независимости. Они не советуются с перевозчиками… Они просто поставили эту электронную систему, непонятно как торгуют этими разрешениями. В итоге в отрасли благодаря их коррупционным действиям, на которые никто не реагирует, возник коллапс. На границах очереди по 17-20 километров. Вы представляете, что такое - три-пять суток трассы просто стоят? Просто нет разрешений", - заявил Червоненко на митинге у кабмина, который транслирует телеканал NewsOne.
По его словам, митингующие дальнобойщики рассчитывают, что к ним выйдет на переговоры глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий или премьер Алексей Гончарук. Кроме того, митингующие будут требовать отставки Криклия и того, чтобы Гончарук возглавил рабочую группу по решению проблем в отрасли.
По информации телеканала, рядом со зданием кабмина также стоит часть фур перевозчиков. Основная масса фур располагается на трассах при въезде в Киев. Там дальнобойщики сформировали колонны, которые могут выдвинуться в центр Киева.
Криклий в декабре 2019 года презентовал транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну систему. В данном портале можно осуществлять электронное бронирование и оплату разрешений на международные перевозчики. По словам главы минифраструктуры, все процедура оформления документов в портале занимает до трех минут.