Почтовая компания в Нидерландах получала угрозы перед взрывами

"Взрыв произошел на западе Амстердама, жертв не было ... взрывное устройство было в письме. На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв... Почтовая служба ранее получала сообщения с угрозами", - заявил Спронг.