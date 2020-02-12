Почтовая компания в Нидерландах получала угрозы перед взрывами

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почтовая компания, в отделениях которой произошли два взрыва сегодня утром, получала письма с угрозами перед инцидентами, заявил РИА Новости представитель нидерландской полиции Рубен Спронг.
Ранее сообщалось, что в среду утром произошел взрыв в почтовом отделении коммерческого здания в Амстердаме, позже сообщили о похожем взрыве в Керкаде на юго-востоке Нидерландов.
"Взрыв произошел на западе Амстердама, жертв не было ... взрывное устройство было в письме. На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв... Почтовая служба ранее получала сообщения с угрозами", - заявил Спронг.