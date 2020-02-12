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Почтовая компания в Нидерландах получала угрозы перед взрывами
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РИА Новости

Почтовая компания в Нидерландах получала угрозы перед взрывами

11:58 12.02.2020 (обновлено: 12:54 12.02.2020)
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© AFP 2020 / ANP/Marcel van HoornПолициейские и пожарные на месте взрыва в почтовом отделении в городе Керкрад, Нидерланды. 12 февраля 2020
Полициейские и пожарные на месте взрыва в почтовом отделении в городе Керкрад, Нидерланды. 12 февраля 2020
© AFP 2020 / ANP/Marcel van Hoorn
Полициейские и пожарные на месте взрыва в почтовом отделении в городе Керкрад, Нидерланды. 12 февраля 2020
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почтовая компания, в отделениях которой произошли два взрыва сегодня утром, получала письма с угрозами перед инцидентами, заявил РИА Новости представитель нидерландской полиции Рубен Спронг.
Ранее сообщалось, что в среду утром произошел взрыв в почтовом отделении коммерческого здания в Амстердаме, позже сообщили о похожем взрыве в Керкаде на юго-востоке Нидерландов.
"Взрыв произошел на западе Амстердама, жертв не было ... взрывное устройство было в письме. На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв... Почтовая служба ранее получала сообщения с угрозами", - заявил Спронг.
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МоскваНидерландыАмстердамВ мире
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