В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Два взрыва прогремели в офисах почтовой компании в Нидерландах, сообщает полиция в Twitter.
Первый взрыв произошел около восьми утра в офисном здании в районе Bolstoen в Амстердаме, предположительно, взорвалась бомба в посылке. По данным полиции, никто не пострадал.
Вторая посылка взорвалась в отделении почтовой компании в Керкраде (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов. Здесь также никто не пострадал.
В полиции отметили, что пока неизвестно, связаны ли эти взрывы.
Как рассказал РИА Новости представитель полиции Рубен Спронг, перед взрывами почтовая компания получала письма с угрозами.
"На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв", — сказал он.
В прошлом месяце пять нидерландских фирм получили посылки с бомбами. В частности, их доставили на заправку и в отель в Амстердаме, в компанию, торгующую автомобилями, и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте. Ни одна из бомб не взорвалась.
In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP— Robby Hiel (@PersburoUNN) February 12, 2020