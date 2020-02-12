В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Два взрыва прогремели в офисах почтовой компании в Нидерландах, сообщает полиция в Два взрыва прогремели в офисах почтовой компании в Нидерландах, сообщает полиция в Twitter

Первый взрыв произошел около восьми утра в офисном здании в районе Bolstoen в Амстердаме, предположительно, взорвалась бомба в посылке. По данным полиции, никто не пострадал.

Вторая посылка взорвалась в отделении почтовой компании в Керкраде (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов. Здесь также никто не пострадал.

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В полиции отметили, что пока неизвестно, связаны ли эти взрывы.

Как рассказал РИА Новости представитель полиции Рубен Спронг, перед взрывами почтовая компания получала письма с угрозами.

"На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв", — сказал он.

В прошлом месяце пять нидерландских фирм получили посылки с бомбами. В частности, их доставили на заправку и в отель в Амстердаме, в компанию, торгующую автомобилями, и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте. Ни одна из бомб не взорвалась.