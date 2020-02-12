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В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва
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РИА Новости

В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва

11:06 12.02.2020 (обновлено: 13:04 12.02.2020)
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© Фото : Полиция НидерландовПолиция на месте взрыва в Амстердаме. 12 февраля 2020
Полиция на месте взрыва в Амстердаме. 12 февраля 2020
© Фото : Полиция Нидерландов
Полиция на месте взрыва в Амстердаме. 12 февраля 2020
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Два взрыва прогремели в офисах почтовой компании в Нидерландах, сообщает полиция в Twitter.
Первый взрыв произошел около восьми утра в офисном здании в районе Bolstoen в Амстердаме, предположительно, взорвалась бомба в посылке. По данным полиции, никто не пострадал.
Вторая посылка взорвалась в отделении почтовой компании в Керкраде (провинция Лимбург) на юго-востоке Нидерландов. Здесь также никто не пострадал.
В полиции отметили, что пока неизвестно, связаны ли эти взрывы.
Как рассказал РИА Новости представитель полиции Рубен Спронг, перед взрывами почтовая компания получала письма с угрозами.
"На данный момент у полиции нет подозреваемых, мы продолжим расследование. Я не знаю, будет ли третий взрыв", — сказал он.
В прошлом месяце пять нидерландских фирм получили посылки с бомбами. В частности, их доставили на заправку и в отель в Амстердаме, в компанию, торгующую автомобилями, и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте. Ни одна из бомб не взорвалась.
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12 февраля, 11:16
Евгений Д
1011003
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