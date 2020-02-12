Комитет ГД отправил на доработку проект о значимых IT-ресурсах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комитет Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи отправил на доработку законопроект, который предлагает установить понятие значимого информационного ресурса и закрепить обязанности его владельца, передаёт корреспондент РИА Новости.

Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин в ноябре прошлого года заявлял о намерении отозвать из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group.

"Дело, как всегда, в деталях. В законопроекте есть целый ряд несогласованностей, на которые мы обращаем внимание. В частности, многие положения законопроекта не согласуются с действующим законодательством. Например, единственным критерием для признания информационного ресурса значимым является только возможность сбора информации о пользователях", - отметил председатель комитета Александр Хинштейн на заседании в среду.

Такой критерий, по словам Хинштейна, можно относить к абсолютно любому сайту, к абсолютно любой странице в интернете, потому что любая страница фиксирует сведения о тех, кто туда зашёл.

"Комитет предлагает автору законопроекта его забрать и изменить до внесения в дальнейшем, в первом чтении", - добавил Хинштейн.

Горелкин отметил, что официально запросит отзывы, которые приходили на его законопроект.