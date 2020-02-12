Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T12:31+0300
https://ria.ru/20200212/1564584726.html
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564585056_0:212:3007:1903_1036x0_80_0_0_93ddd30700fae2c53fe6dc261e318d92.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе

11:46 12.02.2020 (обновлено: 12:31 12.02.2020)
21115
© AFP 2020 / Aref TammawiПокинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в провинции Идлиб
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Aref Tammawi
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе.
Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
Выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил, что Анкара намерена атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

"За последние дни в результате атак режима у нас 14 погибших и 45 раненых. Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. <...> До конца февраля мы заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться все границ сочинского соглашения", — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила операцию в Идлибе и до конца месяца отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
Вчера, 20:23Война в Сирии
Лидер турецкой оппозиции призвал к прекращению "прокси-войны" с Сирией
В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боец поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
10:02
Сирийская армия окружила турецкие наблюдательные посты в Идлибе
10123562141
Обсудить 55
Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
Популярные комментарии
Надо туркам еще продать оружия
12 февраля, 11:59
hhekpacob
152200013
Путин: "Террористы!", Эрдоган: "Гражданская война!", Путин: "Нет, это террористы!", Эрдоган: "Нет, это ополченцы и в Сирии гражданская война!" .... Обсуждение зашло в тупик, очередной раз!
12 февраля, 11:51
ЭАЭльдар Амазов
17140128
Рекомендуем
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Военнослужащий Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
Песков: сирийские войска действуют только против террористов
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Турецкий пост наблюдения на границе с Сирией в окрестностях сирийского города Мааррат-эн-Нууман
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния