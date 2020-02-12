Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и обсудил урегулирование сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.

Выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил, что Анкара намерена атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если Дамаск продолжит наступление.

"За последние дни в результате атак режима у нас 14 погибших и 45 раненых. Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. <...> До конца февраля мы заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться все границ сочинского соглашения", — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила операцию в Идлибе и до конца месяца отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.