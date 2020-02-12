В МИД подтвердили актуальность предложения о моратории по РСМД

"Исходим из того, что наша идея о моратории по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ее реализация позволила бы избежать новых "ракетных кризисов" при сохранении возможностей для диалога. Мы сделали предложение, и оно остается "на столе",- сказал Ермаков.