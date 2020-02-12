Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T12:07+0300
https://ria.ru/20200212/1564584295.html
В МИД подтвердили актуальность предложения о моратории по РСМД
https://cdn22.img.ria.ru/images/152929/88/1529298897_0:263:1366:1031_1036x0_80_0_0_65f2e3cccbfd172f51820f352a98af2c.jpg
РИА Новости

В МИД подтвердили актуальность предложения о моратории по РСМД

11:34 12.02.2020 (обновлено: 12:07 12.02.2020)
114
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предложение российского руководства о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) по-прежнему сохраняет свою актуальность, его реализация позволила бы избежать новых "ракетных кризисов", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Он напомнил, что в 2019 году, после того как США вышли из соответствующего договора, Москва заявила о неразвертывании РСМД наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться такие средства американского производства.
"Исходим из того, что наша идея о моратории по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ее реализация позволила бы избежать новых "ракетных кризисов" при сохранении возможностей для диалога. Мы сделали предложение, и оно остается "на столе",- сказал Ермаков.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ермаковым >>
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 16:03
Столтенберг: ситуация с ДРСМД продемонстрировала сплоченность НАТО
400003
Обсудить 0
Владимир ЕрмаковДоговор о РСМДРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Сотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний
Силовики изучат видео из суда, где покончил с собой экс-сотрудник ФСИН
Владимир Ермаков
В МИД надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
МИД в Москве
МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям
Флаг Китая
В МИД Китая осудили политику односторонних действий США
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев оценил возможность переговоров с США по СНВ-3
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится
Владимир Тарабрин
В МИД надеются на продолжение диалога с США по борьбе с терроризмом
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ
Американские военные
Сухопутные силы США создали штаб корпуса для координации с европейцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния