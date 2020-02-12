В МИД подтвердили актуальность предложения о моратории по РСМД

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Предложение российского руководства о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) по-прежнему сохраняет свою актуальность, его реализация позволила бы избежать новых "ракетных кризисов", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Он напомнил, что в 2019 году, после того как США вышли из соответствующего договора, Москва заявила о неразвертывании РСМД наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться такие средства американского производства.
"Исходим из того, что наша идея о моратории по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ее реализация позволила бы избежать новых "ракетных кризисов" при сохранении возможностей для диалога. Мы сделали предложение, и оно остается "на столе",- сказал Ермаков.