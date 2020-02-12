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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T14:36+0300
https://ria.ru/20200212/1564584257.html
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
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РИА Новости

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе

11:34 12.02.2020 (обновлено: 14:36 12.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с угрозой атаковать правительственные войска Сирии даже вне Идлибской зоны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.
В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и нейтрализовали 101 сирийского военного.
"За последние дни в результате атак режима у нас 14 погибших и 45 раненых. Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель – оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, Анкара будет действовать в зависимости от обстановки на месте, "не ожидая результатов этих бесконечных переговоров".
"Мы будем действовать. До конца февраля заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться все границ сочинского соглашения", - добавил президент Турции.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
88523567131
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Война в СирииНур-СултанМинобороны ТурцииАнкара (провинция)Башар АсадВладимир ПутинСирияВойна в СирииРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Залезли без спроса в чужую страну и жалуются, что их бьют.
12 февраля, 11:54
llevone2017
16440008
Думаю, это не совсем так. Скорее всего были нарушения со стороны турецких военных, а сирийцы защищали свою территорию. Или вовсе ничего не было. Обычная "америкосная риторика". Ну зачем?
12 февраля, 11:40
lyuda.terenteva.55
126200014
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