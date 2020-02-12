В МИД надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится

Он напомнил, что Тегеран продолжал выполнять все условия "ядерной сделки" в соответствии с выстроенным балансом интересов и следуя принципу взаимности в течение целого года после того, как в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке разорвал договорённости по СВПД.

"Все последующие решения иранской стороны о приостановке добровольных обязательств, выходящих за рамки ДНЯО и Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, носили ответный, вынужденный характер. Более того, в рамках приостановки Иран действовал в полном соответствии с буквой СВПД, причём все работы проводились под полным контролем МАГАТЭ и не представляли риска распространения. Надеемся, что в его сотрудничестве с Агентством не произойдёт никаких изменений, что бы ни случилось с СВПД", - подчеркнул Ермаков.