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В МИД надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
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РИА Новости

В МИД надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится

11:23 12.02.2020 (обновлено: 12:07 12.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Ермаков
Владимир Ермаков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Ермаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва надеется, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится, что бы ни случилось с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Он напомнил, что Тегеран продолжал выполнять все условия "ядерной сделки" в соответствии с выстроенным балансом интересов и следуя принципу взаимности в течение целого года после того, как в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке разорвал договорённости по СВПД.
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"Все последующие решения иранской стороны о приостановке добровольных обязательств, выходящих за рамки ДНЯО и Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, носили ответный, вынужденный характер. Более того, в рамках приостановки Иран действовал в полном соответствии с буквой СВПД, причём все работы проводились под полным контролем МАГАТЭ и не представляли риска распространения. Надеемся, что в его сотрудничестве с Агентством не произойдёт никаких изменений, что бы ни случилось с СВПД", - подчеркнул Ермаков.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ермаковым >>
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Владимир ЕрмаковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭИранВ мире
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