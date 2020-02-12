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В СФ предложили внести в КоАП ответственность за парковку на газонах
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РИА Новости

В СФ предложили внести в КоАП ответственность за парковку на газонах

11:21 12.02.2020 (обновлено: 11:22 12.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации предложит внести в проект нового КоАП ответственность за парковку на газонах и выброс мусора в неположенных местах, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
"Конституционный комитет ведет работу по продвижению предложений субъектов федерации, касающихся текста нового КоАП. К сожалению, ряд принципиальных моментов, о которых просят регионы, пока не учтен", - сказала она на заседании Совфеда.
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В частности, пояснила она, речь идёт об установлении ответственности на федеральном уровне за парковку автомобилей на газонах, выброс мусора в неположенных местах, запрет на распространение вейпов и аналогов снюсов.
Что касается установления ответственности за такие правонарушения, как торговля в неустановленных местах и нарушение тишины и порядка ночью, то здесь предложения регионов учтены лишь частично, подчеркнула Рукавишникова.
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"Предложения регионов будут обобщены и направлены в межведомственную комиссию (по КоАП)", - сообщила она.
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости. Предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Позже премьер-министр Михаил Мишустин назвал непосильными предлагаемые штрафы для автомобилистов, отметив, что власти еще не добились такого роста зарплат в стране, чтобы настолько увеличивать штрафы.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Ирина РукавишниковаМихаил МишустинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФОбщество
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