В СФ предложили внести в КоАП ответственность за парковку на газонах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации предложит внести в проект нового КоАП ответственность за парковку на газонах и выброс мусора в неположенных местах, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова

"Конституционный комитет ведет работу по продвижению предложений субъектов федерации, касающихся текста нового КоАП. К сожалению, ряд принципиальных моментов, о которых просят регионы, пока не учтен", - сказала она на заседании Совфеда.

В частности, пояснила она, речь идёт об установлении ответственности на федеральном уровне за парковку автомобилей на газонах, выброс мусора в неположенных местах, запрет на распространение вейпов и аналогов снюсов.

Что касается установления ответственности за такие правонарушения, как торговля в неустановленных местах и нарушение тишины и порядка ночью, то здесь предложения регионов учтены лишь частично, подчеркнула Рукавишникова.

"Предложения регионов будут обобщены и направлены в межведомственную комиссию (по КоАП)", - сообщила она.