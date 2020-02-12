Совфед ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду протокол к соглашению о военной базе РФ в Киргизии , который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Документ был подписан сторонами 28 марта 2019 года.

Россия и Киргизия во время визита президента РФ Владимира Путина в марте приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами накануне визита сообщал, что документ вносит изменения в соглашение от 2012 года о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы в Киргизии. Он отметил, что изменения касаются, в том числе, аренды и некоторых организационных вопросов.

Протокол также устраняет несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотников и устанавливает порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизии.

Как отмечается в заключения комитета СФ по обороне, реализация протокола позволит России ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.

Выступая в Госдуме при ратификации протокола, замминистра обороны Николай Панков сообщил, что Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны и реконструировать объекты инфраструктуры аэродрома "Кант".