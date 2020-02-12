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Совфед ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии
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РИА Новости

Совфед ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии

11:12 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкАвиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза Кант в Киргизии
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
Авиабаза "Кант" в Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду протокол к соглашению о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Документ был подписан сторонами 28 марта 2019 года.
Флаг на здании министерства обороны РФ
Вчера, 13:27
Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
Россия и Киргизия во время визита президента РФ Владимира Путина в марте приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе РФ в Киргизии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами накануне визита сообщал, что документ вносит изменения в соглашение от 2012 года о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы в Киргизии. Он отметил, что изменения касаются, в том числе, аренды и некоторых организационных вопросов.
Протокол также устраняет несоответствия между российским и киргизским законодательством в отношении использования беспилотников и устанавливает порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Киргизии.
Как отмечается в заключения комитета СФ по обороне, реализация протокола позволит России ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.
Выступая в Госдуме при ратификации протокола, замминистра обороны Николай Панков сообщил, что Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны и реконструировать объекты инфраструктуры аэродрома "Кант".
Российская авиабаза "Кант" была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. Ее главной задачей является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ. Она оснащена самолетами Су-25СМ и вертолетами Ми-8МТВ и структурно входит в состав Центрального военного округа России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств-членов ШОС в Бишкеке
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Совет Федерации РФГосдума РФРоссияКиргизияВ мире
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