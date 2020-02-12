Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявили в МИД

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Антироссийской риторики в Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец

С 27 по 31 января в Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном", - сказал дипломат.

По его словам, многие делегации, голосовавшие за подтверждение полномочий РФ, делали это вовсе не потому, что разделяют российские оценки и подходы, а так как понимают, что без диалога и сотрудничества с Россией не получится преодолеть разногласия, найти ответы на общие вызовы.

"Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно", - добавил Кобринец.

В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.