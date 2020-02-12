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Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявили в МИД
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РИА Новости

Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявили в МИД

10:59 12.02.2020 (обновлено: 11:06 12.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
С 27 по 31 января в Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
10:53
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"Антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном", - сказал дипломат.
По его словам, многие делегации, голосовавшие за подтверждение полномочий РФ, делали это вовсе не потому, что разделяют российские оценки и подходы, а так как понимают, что без диалога и сотрудничества с Россией не получится преодолеть разногласия, найти ответы на общие вызовы.
"Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно", - добавил Кобринец.
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Читайте полный текст интервью >>
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
31 января, 03:48
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
251006
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