Минобрнауки хочет удвоить квоту на прием иностранных студентов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ хочет увеличить в два раза квоту правительства на прием иностранных студентов на бюджетные места к 2024 году, заявил замглавы Минобрнауки Алексей Медведев.
"В рамках поставленной президентом РФ стратегической задачи считали бы возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024 году", - сказал Медведев на парламентских слушаниях по привлечению иностранных студентов, в том числе соотечественников в российские вузы.
Он также отметил, что стоило бы расширить предоставление квоты ряду групп студентов. Во-первых, предлагается расширить квоту для студентов, которые будут готовиться как национальные кадры других государств. Вторая группа - соотечественники, которые заинтересованы после получения образования получить гражданство РФ. Также расширить квоту предлагается для талантливых студентов - иностранцев, победивший в международных олимпиадах.
Медведев также отметил, что квота на короткие программы могла бы предоставляться вузам с условием привлечения на эти места граждан определённых стран.