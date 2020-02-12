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Минобрнауки хочет удвоить квоту на прием иностранных студентов
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РИА Новости

Минобрнауки хочет удвоить квоту на прием иностранных студентов

10:55 12.02.2020 (обновлено: 10:57 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
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Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ хочет увеличить в два раза квоту правительства на прием иностранных студентов на бюджетные места к 2024 году, заявил замглавы Минобрнауки Алексей Медведев.
"В рамках поставленной президентом РФ стратегической задачи считали бы возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024 году", - сказал Медведев на парламентских слушаниях по привлечению иностранных студентов, в том числе соотечественников в российские вузы.
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Он также отметил, что стоило бы расширить предоставление квоты ряду групп студентов. Во-первых, предлагается расширить квоту для студентов, которые будут готовиться как национальные кадры других государств. Вторая группа - соотечественники, которые заинтересованы после получения образования получить гражданство РФ. Также расширить квоту предлагается для талантливых студентов - иностранцев, победивший в международных олимпиадах.
Медведев также отметил, что квота на короткие программы могла бы предоставляться вузам с условием привлечения на эти места граждан определённых стран.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Алексей МедведевМоскваРоссияОбщество
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