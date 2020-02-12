Минобрнауки хочет удвоить квоту на прием иностранных студентов

"В рамках поставленной президентом РФ стратегической задачи считали бы возможным синхронизировать рост квоты с плановыми цифрами роста числа иностранных студентов, обеспечив поступательный рост квоты и выход на ее удвоение к 2024 году", - сказал Медведев на парламентских слушаниях по привлечению иностранных студентов, в том числе соотечественников в российские вузы.