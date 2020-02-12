МИД надеется, что ОБСЕ поможет в ситуации со Sputnik Эстония

"На заседаниях постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты не раз ставили вопрос о развязанной эстонскими властями травле журналистов. В руководстве ОБСЕ оказались более восприимчивыми к нашей аргументации, чем в ЕС или СЕ. В поддержку Sputnik Эстония выступили и генеральный секретарь Томас Гремингер, и представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Рассчитываем, что представитель ОБСЕ по СМИ продолжит держать руку на пульсе и в ходе консультаций с эстонскими властями будет добиваться от них пересмотра дискриминационной политики", - сказал Кобринец.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.