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МИД надеется, что ОБСЕ поможет в ситуации со Sputnik Эстония
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РИА Новости

МИД надеется, что ОБСЕ поможет в ситуации со Sputnik Эстония

10:40 12.02.2020 (обновлено: 11:04 12.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЕлена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ
Елена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Елена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции "на полях" сессии ПАСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что представитель ОБСЕ по СМИ Арлем Дезир будет добиваться от эстонских властей пересмотра дискриминационной политики в отношении Sputnik Эстония, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"На заседаниях постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты не раз ставили вопрос о развязанной эстонскими властями травле журналистов. В руководстве ОБСЕ оказались более восприимчивыми к нашей аргументации, чем в ЕС или СЕ. В поддержку Sputnik Эстония выступили и генеральный секретарь Томас Гремингер, и представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Рассчитываем, что представитель ОБСЕ по СМИ продолжит держать руку на пульсе и в ходе консультаций с эстонскими властями будет добиваться от них пересмотра дискриминационной политики", - сказал Кобринец.

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Sputnik ЭстонияАрлем ДезирОБСЕВ мире
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