В МИД не исключили провокаций со стороны Грузии на заседании КМСЕ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. От грузинских властей можно ожидать провокаций на заседании От грузинских властей можно ожидать провокаций на заседании Комитета министров Совета Европы , который пройдет в Тбилиси 14-15 мая, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров.

"Вы знаете, в Грузии есть закон "Об оккупированных территориях", согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет", - сказал дипломат.

Как отметил Кобринец, некоторые политические силы в Грузии призывают использовать его применительно к мероприятиям Совета Европы.

"Теоретически, да", - сказал директор ДОС МИД РФ, отвечая на вопрос о том, можно ли в связи с этим ожидать провокаций от грузинских властей на заседании Комитета министров Совета Европы, который пройдет в Тбилиси в мае.