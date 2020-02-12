В МИД не исключили провокаций со стороны Грузии на заседании КМСЕ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. От грузинских властей можно ожидать провокаций на заседании Комитета министров Совета Европы, который пройдет в Тбилиси 14-15 мая, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров.
"Вы знаете, в Грузии есть закон "Об оккупированных территориях", согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет", - сказал дипломат.
Как отметил Кобринец, некоторые политические силы в Грузии призывают использовать его применительно к мероприятиям Совета Европы.
"Теоретически, да", - сказал директор ДОС МИД РФ, отвечая на вопрос о том, можно ли в связи с этим ожидать провокаций от грузинских властей на заседании Комитета министров Совета Европы, который пройдет в Тбилиси в мае.
"С упомянутым законом — как его трактовать и применять - пусть разбираются в Тбилиси. Но на стране-председателе СЕ – в данном случае Грузии – лежат обязательства, во-первых, обеспечить свободный въезд участникам и комфортные условия для работы, а во-вторых, что в данном случае более существенно, гарантировать безопасность всех делегаций. Способны ли наши грузинские партнеры их выполнить – уверенности нет", - добавил дипломат.