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Религия и мировоззрение
2020-02-12T11:24+0300
https://ria.ru/20200212/1564580957.html
Дело против главного саентолога Петербурга поступило в суд
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Дело против главного саентолога Петербурга поступило в суд

10:25 12.02.2020 (обновлено: 11:24 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении руководителей и участников саентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого, Сахиба Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Дело зарегистрировано в Невском суде. Фигуранты в зависимости от их роли обвиняются в возбуждении ненависти или вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств, участии в экстремистском сообществе", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Сахиб Алиев, рядовая участница организации Есаулкова заключена под домашний арест. Впоследствии всем им смягчили меру пресечения, Мацицкий был освобожден из СИЗО в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими. Кроме того, в апреле в отношении одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Были отмыты не менее 17 миллионов рублей, сообщала ОПС.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.
Судебный молоток
29 ноября 2018, 14:27Религия и мировоззрение
Женщина, отдавшая сайентологам 160 млн руб дольщиков, осуждена в ПетербургеОктябрьский районный суд Петербурга в четверг по совокупности двух приговоров назначил 8,5 лет колонии Екатерине Заборских, которая перевела в религиозную организацию "Сайентологическая церковь Москвы" более 160 миллионов рублей, собранных у дольщиков, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).
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