Дело против главного саентолога Петербурга поступило в суд

В июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Сахиб Алиев, рядовая участница организации Есаулкова заключена под домашний арест. Впоследствии всем им смягчили меру пресечения, Мацицкий был освобожден из СИЗО в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 годы более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими. Кроме того, в апреле в отношении одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Были отмыты не менее 17 миллионов рублей, сообщала ОПС.