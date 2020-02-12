В МИД прокомментировали отношение к России в ПАСЕ

С 27 по 31 января в Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По итогам работы России в ПАСЕ глава комитета Госдумы по международной делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий отметил, что прошедшая сессия была, "несмотря на все проблемные моменты, удачной".

"Главное, что продемонстрировала эта сессия, – в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее ее участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами", - сказал Кобринец.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.