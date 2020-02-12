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В МИД прокомментировали отношение к России в ПАСЕ
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РИА Новости

В МИД прокомментировали отношение к России в ПАСЕ

10:15 12.02.2020 (обновлено: 11:07 12.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМесто руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
Место руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, нацеленное на продолжение диалога с Москвой, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
С 27 по 31 января в Страсбурге прошла зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. По итогам работы России в ПАСЕ глава комитета Госдумы по международной делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий отметил, что прошедшая сессия была, "несмотря на все проблемные моменты, удачной".

"Главное, что продемонстрировала эта сессия, – в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее ее участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами", - сказал Кобринец.

По сути, подчеркнул он, в январе были подтверждены и закреплены решения июньской сессии ПАСЕ, восстановившей в правах российскую делегацию.
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
31 января, 16:05
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Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Читайте полный текст интервью >>
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Николай КобринецЕвросоюзПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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