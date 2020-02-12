Чижов: Россия обсуждает с ЕС увеличение объемов расчетов в нацвалютах

БРЮССЕЛЬ, 12 фев – РИА Новости, Мария Князева. Россия обсуждает с Евросоюзом возможность увеличить объемы расчетов в единой европейской валюте или в рублях, процент сделок в евро постепенно растет, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он констатировал, что доллар является мощным оружием в руках США. Евросоюз ранее заявлял о желании наращивать со своими контрагентами торговлю в евро.
Отвечая на вопрос, обсуждает ли РФ с Евросоюзом возможность увеличить объемы расчетов в единой европейской валюте или в рублях, Чижов сказал: "Безусловно. Эта тема обсуждается, в том числе на уровне руководства российского правительства и Еврокомиссии. Диалог идет, и у нас постепенно растет процент сделок в евро".
Однако расчеты по нефти, к примеру, традиционно идут в долларах, поскольку торговля ею проходит через глобальный рынок, добавил постпред.
"Так что в этом случае все не так просто, даже при обоюдном желании сторон. Тем более, пока крупные европейские энергокомпании не очень стремятся проводить сделки в евро", - сказал он.