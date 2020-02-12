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https://ria.ru/20200212/1564539190.html
Владимир Чижов: ждем, что ЕС, как Мюнхгаузен, вытащит себя из санкций
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РИА Новости

Владимир Чижов: ждем, что ЕС, как Мюнхгаузен, вытащит себя из санкций

10:00 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в интервью РИА Новости о том, возможно ли, несмотря на разногласия по Украине, улучшение отношений ЕС и РФ, что для этого нужно и когда это произойдет. Он также объяснил ситуацию вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщил, будут ли Россия и ЕС отказываться во взаимной торговле от расчета в долларах и переходить на евро, и спрогнозировал, стоит ли ждать в ближайшем будущем отмены европейских санкций против РФ.
— Владимир Алексеевич, 10 февраля в России отмечался День дипломатического работника. Расскажите, как вы его встретили? Как сейчас российским дипломатам работается с Евросоюзом?
— Не хотелось бы говорить штампами, но День дипломатического работника мы действительно встречали в обстановке трудового подъема. Наши здешние клиенты усердно заботятся о том, чтобы без работы мы не оставались. Хотя, конечно, прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждем.
Вообще, хочу отметить, что нам, российскому обществу, стоит избегать крайностей в отношении к Евросоюзу: его не надо ни фетишизировать, ни демонизировать. На Евросоюз, на его возможности и его проблемы следует смотреть трезво и объективно. Тем более что сейчас он переживает непростой период собственного развития.
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День дипломатического работника в России
— К примеру, недавно состоялся Brexit.
— Да, но собственно "развод" – лишь первый акт этого "мерлезонского балета". А второй начнется, когда стороны утвердят свои переговорные позиции и перейдут к обсуждению условий будущего сотрудничества друг с другом. На утверждение переговорных мандатов необходимо время, и пока ситуация складывается так, что на сами переговоры у сторон останется месяцев десять.
Предсказать, сколько эти дискуссии реально продлятся, трудно. Конечно, возможны и вариант продления срока, отведенного на переговоры, и перспектива согласования сначала скелетного соглашения, состоящего из базовых постулатов, с тем чтобы потом можно было не спеша наращивать мясо на этот скелет. Какой вариант будет избран, сейчас не может сказать никто.
— Вы ранее говорили, что возможно улучшение отношений России и ЕС.
— Я считаю, что, во всяком случае, окно возможностей для этого есть.
— А с чем это связано? Не с тем ли, что вы видите расширение дипломатических контактов по направлениям сотрудничества, которые не заморожены ввиду санкций?
— Во-первых, я вижу определенное обновление в Евросоюзе.
— Обновление чего? Мыслей или состава руководства?
— Состава, но и, я надеюсь, мыслей. Состав обновился, конечно, не на сто процентов. Тем не менее в рамках нескольких последних месяцев появились новые Еврокомиссия, Европарламент, руководитель Евросовета. Хотя если говорить о Европарламенте, то, к сожалению, традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов и у многих политических фракций.
Но главное даже не смена лиц в известных зданиях в центре Брюсселя. Главное – это растущее осознание в странах-членах ЕС бесперспективности линии на конфронтацию с Россией и конкретно нынешней ситуации, когда двусторонние отношения, по сути, стали заложником украинского кризиса.
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Пока приходится констатировать, что те возможности для улучшения наших отношений, которые открывались на протяжении последнего времени, были Евросоюзом упущены. В результате этого мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет, и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже.
— Учитывая текущую ситуацию на Украине, можно ли делать вывод, что экономические антироссийские санкции ЕС пока будут сохраняться и дискуссий о том, что они могут быть частично сняты, нет?
— Отмечу, что это не тема наших переговоров с Евросоюзом. Мы не обсуждаем судьбу односторонних рестрикций, которые, кстати, не вполне корректно называть санкциями (ведь санкции – это прерогатива исключительно Совбеза ООН), и тем более никого ни о чем не просим. Мы ждем, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал.
Впрочем, сейчас этого может оказаться уже недостаточно, потому что время идет и ненормальность нынешней ситуации все более очевидна и все больше наносит ущерб нашим общим интересам. А Россию и ЕС ведь объединяет не только общее географическое пространство (как любят изъясняться некоторые европейские политики), но и реальные объективные задачи – экономические и политические, и интересы общей безопасности перед лицом общих угроз от терроризма до нового коронавируса.
— США грозят санкциями европейским компаниям за участие в "Северном потоке – 2", Штаты проводят определенную политику на Ближнем Востоке, в торговле, в том числе в отношении ВТО и ЕС. Евросоюз же продолжает называть США своим важнейшим союзником. Как вы смотрите на подобную ситуацию?
— Было бы странно, если бы в ЕС вдруг заявили о полном разрыве отношений с США, поэтому давайте исходить из реальной ситуации, тем более что, вновь возвращаясь к поводу для нашей встречи, дипломатия это искусство возможного. Но, конечно, мы отмечаем, что набор противоречий между Европой в широком смысле и Соединенными Штатами расширился за последнее время. Причем насколько это связано лишь с личностью нынешнего президента США, к чему часто пытаются все свести, – вопрос спорный.
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— А может ли Евросоюз дать отпор санкциям США в отношении европейских компаний, работающих с "Северным потоком – 2"?
— Пока мы слышим достаточно жесткую риторику, заявления о неприемлемости подобных действий Вашингтона для Европы. О практических же шагах можно говорить только гипотетически. Допустим, если взять пример Ирана, в чем проблема экстерриториальных санкций? В том, что первыми сошли с дистанции и отказались от дальнейшей работы с иранцами те крупные европейские компании, у которых существенная часть бизнеса завязана на Соединенные Штаты. Собственно, на это американский расчет и направлен – что компании откажутся сами. Это первое. А второе мощное оружие в руках американцев – это доллар. Все трансакции, которые проходят через долларовую систему расчетов, США в состоянии зажимать.
Однако вернемся к "Северному потоку – 2". Он построен на 94%. Осталось 6%, которые, очевидно, будут достроены в первом полугодии. Это не значит, что газ пойдет в тот же момент, поскольку необходимо будет провести еще ряд технических работ и испытаний. Поэтому последний прогноз нашего министерства энергетики и Газпрома заключается в том, что запуск газопровода может состояться в конце нынешнего или начале следующего года. Да, конечно, газ, который пойдет по этому трубопроводу, ждут в Европе. Но на сегодняшний день остроты положения нет, потому что подземные хранилища газа в ЕС достаточно заполнены, да и зима пока более чем мягкая.
— А задержка с запуском "Северного потока – 2" может дать нам больше времени разобраться с ситуацией с применением Газовой директивы?
— С ней уже разобрались. Я думаю, что применение этой директивы не стало бы проблемой. Так что, с моей точки зрения, сейчас запуск газопровода – это вопрос технический.
— Вы упомянули доллар как инструмент в руках США. Евросоюз ранее заявлял, что стремится к расширению своих расчетов в евро. Мы обсуждаем с Евросоюзом эту тему – возможность увеличить объемы расчетов в единой европейской валюте или в рублях?
— Безусловно. Эта тема обсуждается, в том числе на уровне руководства российского правительства и Еврокомиссии. Диалог идет, и у нас постепенно растет процент сделок в евро. Но расчеты по нефти, к примеру, традиционно идут в долларах, поскольку торговля ею проходит через глобальный рынок. Так что в этом случае все не так просто, даже при обоюдном желании сторон. Тем более пока крупные европейские энергокомпании не очень стремятся проводить сделки в евро.
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— Новый состав Еврокомиссии считает очень важным приоритетом для себя расширение ЕС в сторону Западных Балкан. Как Россия смотрит на подобную активность ЕС? Чем это может грозить нам в среднесрочной и долгосрочной перспективах?
— На сегодняшний день такой активности, как в былые годы, я не наблюдаю. Скорее этот процесс идет по инерции. Россия в принципе относится к расширению Евросоюза как к объективному процессу, своего рода региональному измерению глобализации. Однако насколько сама глобализация сейчас пользуется всеобщей поддержкой – это большой вопрос. В целом ряде регионов, в том числе в Европе, мы наблюдаем и противоположные тенденции.
Для ЕС же концепция расширения это в первую очередь вопрос политический, нежели экономический, потому что при всем уважении к потенциальным кандидатам крупных в экономическом плане стран среди них нет. Более того, многие эти государства отягощены проблемами как в отношениях друг с другом, так и с некоторыми странами-членами ЕС.
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Владимир ЧижовИнтервью - АвторыВ мире
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